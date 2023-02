Paolo Antonacci, chi è l’autore di Tananai/ Nipote di Gianni Morandi

Paolo Antonacci, chi è: da Annalisa ai testi di Tananai per Sanremo

Paolo Antonacci è tra gli autori del brano “Sesso occasionale” di Tananai. Ma chi è e perché è già stato soprannominato il “golden boy” della musica italiana? È nato nel 1995 ed è figlio di Biagio Antonacci, ma è anche il nipote di Gianni Morandi. Sua madre è infatti Marianna Morandi. La sua è dunque una famiglia immersa nel mondo della musica, ma lui ha scelto di dedicarsi alla scrittura di canzoni per altri artisti.

Prima della sua attuale collaborazione con Tananai, nel 2018 Paolo Antonacci ha scritto il suo primo brano come autore per Annalisa. Ha quindi lavorato con Alessandra Amoroso, Nek ed Eros Ramazzotti. Ha anche collaborato con Fedez, con il quale ha un rapporto di profonda stima, contribuendo alla scrittura di undici brani dell’ultimo album Disumano, tra cui il tormentone ‘Mille’. Nel 2019, Paolo Antonacci partecipa al Festival di Sanremo condotto da Claudio Baglioni con il suo pezzo ‘Mi farò trovare pronto’ cantato da Nek. Nel 2022 grazie alla sua partecipazione come autore di Tananai, Paolo Antonacci “rivaleggia” nientemeno che con il nonno Gianni Morandi.

Paolo Antonacci, che cosa fa e vita privata

Di Paolo Antonacci sappiamo che è laureato in Scienze della comunicazione, un titolo che ha conseguito alla IULM di Milano. Ha due fratelli, Giovanni e Carlo, quest’ultimo nato il 21 dicembre 2021 dalla relazione di Biagio Antonacci con Paola Cardinale. Il fratello Giovanni, nato invece dal matrimonio del padre con Marianna Morandi, è un cantante e un presentatore radiofonico. Paolo Antonacci invece scrive brani per altri e, in particolare, tra i suoi pezzi più fortunati possiamo senza dubbio segnalare: ‘Dov’è che si va’ e ‘Bellissima’, per Annalisa, ‘La Stessa’ per Alessandra Amoroso, ‘Due Volontà’ per Eros Ramazzotti, ‘Sceglimi’ per Irama, ma anche ‘La dolce vita’, con Mara Sattei e Tananai, e il già citato ‘Sesso occasionale’, portato a Sanremo 2022 da Tananai. Paolo Antonacci ha un contratto di esclusiva con le edizioni musicali Eclectic/Curci.

Paolo Antonacci è molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata e soprattutto quella sentimentale. Infatti, non è possibile sapere se il nipote di Gianni Morandi sia fidanzato né se abbia una qualche fiamma a fargli battere il cuore.











