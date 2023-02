Paolo Vallesi a Sanremo 2023/ “Con i Cugini di campagna un doppio compleanno”

Paolo Vallesi, tra gli artisti che si esibiranno nei duetti della quarta serata del festival di Sanremo 2023 era presente a Storie Italiane, dove ha rilasciato una breve intervista ad Eleonora Daniele. Questa sera, sul palco dell’Ariston, interpreterà la sua celebre canzone “La forze della vita” con i Cugini di Campagna, in gara al festival, in un medley con “Anima mia”, la canzone più famosa dei Cugini.

TESTO "LETTERA 22", CUGINI DI CAMPAGNA SANREMO 2023/ La lettera mancante in amore

Paolo Vallesi: “Due compleanni a Sanremo 2023”

Accolto dal salotto di Eleonora Daniele che ha intonato alcuni versi di “La forza della vita”, Paolo Vallesi ha parlato velocemente, prima della conferenza stampa di Sanremo 2023 e delle prove generali, che si tengono in pomeriggio proprio all’Ariston, della canzone e dell’esibizione. “C’è una temperatura molto bella”, a Sanremo, racconta Vallesi, “e festeggeremo due compleanni: i 30 di ‘La forze della vita’ e i 50 anni di ‘Anima Mia’”.

Chi è Tiziano Leonardi, il giovane de I Cugini di Campagna?/ Nella band da 11 anni

“La forza della vita”, racconta ancora Paolo Vallesi a Storie Italiane, “sembra la chiusura di un cerchio dopo aver fatto il duetto con Gianni Morandi, che diventa il conduttore del festival. Un passaggio di testimone sta sera, con una versione stranissima de ‘La forze della vita’, che in falsetto non si era mai sentita”. In diretta a Storie Italiane, inoltre, Paolo Vallesi ha interpretato i ritornelli della sua canzone e di quella dei Cugini di Campagna, spiegando che saranno collegate proprio in quel preciso momento. “Anima mia“, canta Vallesi, “torna a casa tua… poi si lega e fa, ‘quando sentirai, il fondo con le dita…‘”, iniziando ad intonare il ritornello della sua canzone più celebre. L’11 marzo, spiega il cantante chiudendo il collegamento con lo studio di Storie Italiane, tornerà nei teatri italiani per l’inizio del suo nuovo tour 2023.

Cugini di Campagna, "Lettera 22"/ Iconici e scintillanti, la rinascita a Sanremo 2023

Paolo Vallesi con i Cugini di Campagna a Sanremo 2023

Insomma, Paolo Vallesi sarà presente sul palco serale di Sanremo 2023, al fianco dei Cugini di Campagna, in occasione della serata cover. Con il quartetto interpreterà un medley delle loro canzoni più famose, “Anima mia” e “La forza della vita”, magari facendo guadagnare qualche posizione alla band, che attualmente con “Lettera 22” si trova al 22esimo posto della classifica provvisoria delle prime tre serate.











© RIPRODUZIONE RISERVATA