Paralimpiadi Tokyo 2020/ 115 azzurri, undicesima edizione per Francesca Porcellato

Le Paralimpiadi di Tokyo 2020 prendono il via ufficialmente quest’oggi, martedì 24 agosto 2021, e, prima di immergerci in questa avventura sportiva sino al prossimo 5 settembre, ne ripercorriamo i principali passaggi storici. Tutto ebbe inizio per merito dell’operato di Ludwig Guttmann, un neurochirurgo tedesco che introdusse lo sport come parte fondamentale dell’attività di riabilitazione dei suoi pazienti dell’Unità Spinale di Stoke Mandeville. In quel periodo, Guttmann curava veterani della Seconda Guerra Mondiale con lesioni spinali e introdusse per loro cure mediche, fisioterapia e lo sport.

Risultati Ligue 1 e classifica/ 2a giornata: pareggio-show a Marsiglia!

Nell’estate del 1948, infatti, sir Ludwig Guttmann organizzò una competizione sportiva per consentire ai suoi pazienti di gareggiare nell’ambito di un evento ufficiale e questo accadde proprio in concomitanza delle Olimpiadi di Londra. Nei primi Giochi del 1948 ci furono appena sedici partecipanti (14 uomini e 2 donne), che si cimentarono nel cortile dell’ospedale in sport come il tiro con l’arco. Quell’evento divenne internazionale quattro anni più tardi, quando vi parteciparono veterani di guerra olandesi. La prima, vera edizione delle Paralimpiadi coincise con i Giochi di Roma del 1960.

Risultati Liga e classifica/ 1a giornata: vincono anche Barcellona e Siviglia!

PARALIMPIADI: COSA ACCADDE A ROMA NEL 1960?

Fu dunque l’Italia a ospitare le prime Paralimpiadi. Come riportano le principali fonti sportive e giornalistiche dell’epoca, sfilarono in occasione della cerimonia di apertura della rassegna ben 400 atleti in carrozzina, provenienti da ventitré Paesi diversi e davanti a una folta cornice di pubblico (parliamo di 5mila spettatori, ndr). Inevitabilmente, complice lo status di nazione ospitante, quella più rappresentata fu quella italiana. Tra le discipline inserite nel palinsesto vi furono il biliardo, il lancio del giavellotto, la scherma, la pallacanestro, il tennistavolo e il tiro con l’arco. L’Italia fece incetta di medaglie, conquistando la bellezza di 28 ori, 30 argenti e 24 bronzi.

Edin Dzeko, lettera a tifosi Roma: "Ho un nodo alla gola..."/ "Anni straordinari"

Nella storia della manifestazione, Trischa Zorn, statunitense, risulta essere l’atleta più medagliata. La donna, non vedente dalla nascita, ha conquistato 55 medaglie nel nuoto, prendendo parte addirittura a sette edizioni della kermesse paralimpica fra il 1980 e il 2004. Per quanto concerne i nostri colori, è l’azzurro Roberto Marson a essere il più medagliato di sempre ai Giochi paralimpici. Il friulano di Pordenone, paraplegico dopo un incidente sul lavoro di cui è rimasto vittima a soli sedici anni, ha conquistato 26 medaglie fra nuoto, atletica leggera e scherma.

PARALIMPIADI TOKYO 2020: 115 AZZURRI IN GARA

Contestualmente al debutto delle Paralimpiadi di Tokyo 2020, analizziamo la situazione in casa Italia, con ben 115 atleti ai blocchi di partenza di questo attesissimo appuntamento sportivo. I nostri portacolori saranno impegnati in quindici diverse discipline e le donne saranno presenti in numero superiore rispetto ai loro “colleghi” maschi (63 atlete contro 52 atleti). Per giunta, si registrerà il debutto del taekwondo, mentre, per ciò che concerne il sitting volley, la nostra Nazionale femminile ha centrato la sua prima, storica, qualificazione alla rassegna paralimpica.

Inoltre, il judo paralimpico italiano torna a una Paralimpiade dopo 13 anni dall’ultima apparizione (Pechino 2008), anche se il nuoto resta la disciplina con il maggior numero di atleti in gara (29). L’atleta più giovane dell’intera spedizione italiana è Matteo Parenzan, giovane stella del tennistavolo. Per contro, l’agonista con maggiore è Francesca Porcellato, talento immarcescibile del paraciclismo che vanta anche un passato nell’atletica leggera e nello sci di fondo: si tratta, per lei, dell’undicesima Paralimpiade.



© RIPRODUZIONE RISERVATA