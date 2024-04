Paura per Federico Massaro, vittima tentata rapina: “Strappata la collana dal collo”/ Duro sfogo

Grande Fratello 2024, paura per Federico Massaro: “Hanno tentato di derubarmi”

È stato uno dei concorrenti del Grande Fratello 2024 ed adesso che il reality è finito ed è ritornato alla vita di tutti i giorni, Federico Massaro è stato vittima di una tentata rapina. A raccontare la brutta disavventura che lo ha visto protagonista è stato lo stesso modello attraverso un lungo sfogo sui social. Federico ha raccontato che cosa gli è successo tranquillizzando in seguito tutti del fatto che sta bene e che i malviventi non sono riusciti nel loro intento di derubarlo.

Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi: amicizia finita dopo il Grande Fratello/ Lei svela tutto: cos'è successo

Nel dettaglio, Federico Massaro ha confessato: “Hanno cercato di derubarmi mentre tornavo a casa. Ero vicino alla Stazione Centrale e arriva uno che mi dice che ho un bello stile. Il suo amico mi strappala collana, ma resta appesa al collo. Lo guardo dopo che me l’ha rotta e gli dico ‘persona sbagliata, ti conviene correre’.” L’ex concorrente del Grande Fratello 2024 è riuscito a far scappare i ladri: “Cominciano a correre come pazzi ed è stata la soddisfazione più grande della mia vita.”

Mirko Brunetti e Angelica Baraldi vicini, Perla Vatiero: "Gelosa? Ecco come stanno le cose"/ Silenzio rotto

Federico Massaro, duro sfogo dopo la tentata rapina: “Me**e che non siete altro”

Passata la paura, per l’ex concorrente del Grande Fratello 2024 l’unica preoccupazione era per la sua collana e la paura che fosse rotta: “Una volta mi era capitato di assistere a una scena identica, ma non l’avevano rubata a me. Sono tornato a casa e l’ho aggiustata. Ero triste perché non sapevo sarei riuscito. Mer*e che non siete altro, mamma mia che soddisfazione”.

Insomma, Federico Massaro per sua fortuna è riuscito a spaventare i ladri e farli scappare ed anche a recuperare la collana. Di recente, invece, il modello si era sbilanciato sulla sua vita privata chiarendo il rapporto che c’è con Vittorio Menozzi: “Voglio chiarire questa cosa, grazie per la domanda. Io, i miei migliori amici Lorenzo e Isaac, e Vittorio siamo eterosessuali. Non è che non esistono amicizie belle tra eterosessuali maschi. Non è che se Vittorio viene a vivere da me perché deve lavorare a Milano allora siamo una coppia. No, questa cosa deve finire. Noi siamo eterosessuali, raga”.

Perla Vatiero: “Come va con Mirko Brunetti? Sembra la prima volta!”/ “Perchè mi criticano? Forse è invidia…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA