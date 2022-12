Perché Irama e Victoria Stella Doritou si sono lasciati?/ Un lungo amore, poi…

Victoria Stella Doritou e Irama: un amore da film, poi la rottura

Victoria Stella Doritou è l’ex fidanzata di Irama. Dall’incontro a Parigi al grande amore, la coppia è parsa indivisibile fino alla scorsa estate. La modella ha 24 anni e in passato ha studiato anche danza. Classe 1997, Victoria ha fatto breccia nel cuore del cantautore facendogli vivere un vero e proprio film, come ha raccontato proprio l’ex vincitore di Amici. “Avete mai visto Midnight in Paris? Uscì, c’era una cantante messicana che si mise a cantare, e anch’io mi misi a cantare per strada. Molto da film, molto da cinema” ha detto Irama raccontando il colpo di fulmine provato con la compagna Victoria.

Tuttavia, dopo due anni e mezzo di relazione, la coppia si sarebbe detta addio nel corso di quest’estate. A riportare la notizia è stato The Pipol Gossip, che ha rivelato come la coppia non sia mai stata insieme, trascorrendo i mesi estivi l’uno lontano dall’altra. Il distacco li ha dunque portati a una breve ed inesorabile rottura, che sarebbe stata causata proprio da questa lontananza e dai loro rispettivi impegni.

Ma chi è Victoria Stella Doritou, l’ex fidanzata del celebre cantante Irama? Classe 1997, Victoria lavora come modella e per questo motivo ha girato il mondo. Dopo aver studiato per diversi anni in Ungheria, la modella ha cominciato a lavorare nel mondo della moda prestando il suo volto a diversi brand e diventando testimonial di diversi marchi molto noti.

Poi il successo come modella che le ha permesso di sfilare nelle principali città europee, tra Milano e Parigi, dove appunto ha conosciuto Irama. Per quanto riguarda il suo passato sentimentale, sappiamo che è stata con Andrea Zelletta, ex concorrente del Grande Fratello Vip.

