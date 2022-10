Perchè Luca Salatino vuole lasciare il Grande Fratello Vip?/ Il motivo dietro la crisi del concorrente

Grande Fratello vip: Luca Salatino si ritira? I dubbi degli altri concorrenti sulle sue intenzioni…

Luca Salatino verso il ritiro dal GF Vip: sarebbe questa la scelta preannunciata dal concorrente che, nella Casa, ha destato non poco scompiglio e preoccupazione. I coinquilini, su tutti Wilma Goich, si sono spesi per cercare di farlo ragionare e per dare un senso alla sua permanenza nel reality, fortemente intaccata dalla sua nostalgia per la fidanzata Soraia. Ma non tutti sono d’accordo sul motivo che lo avrebbe spinto a meditare di abbandonare il gioco prima della naturale conclusione della sua avventura. Sullo sfondo le crescenti tensioni con Cristina Quaranta e il sospetto di Elenoire Ferruzzi sulla crisi del gieffino.

Nel suo sfogo sull’idea di lasciare tutto e tornare alla sua vita fuori dalle mura di Cinecittà, Luca Salatino ha parlato di dinamiche che non gli piacciono e che lo vedrebbero sempre più insofferente all’interno della Casa. I momenti di difficoltà per Luca Salatino si sarebbero accentuati nelle ultime ore e non è escluso il colpo di scena nelle prossime: lascerà davvero il gioco? Per Elenoire Ferruzzi non ci sarebbero dubbi: dietro la sua idea si nasconderebbe un problema interiore che non avrebbe nulla a che fare con il rapporto con la sua fidanzata…

Luca Salatino vuole lasciare il GF Vip a causa della nostalgia per Soraia?

Lacrime e pensieri continui per la fidanzata hanno fatto da cornice alle ultime giornate di Luca Salatino nel Grande Fratello Vip. Il pugile non ha nascosto di voler lasciare la Casa e tornare da lei, ma i coinquilini sono di altro avviso e cercano di farlo tornare sui suoi passi perché resti in gioco. La nostalgia per Soraia sarebbe così forte da spingerlo a mollare tutto, ma alcuni hanno dei dubbi sul reale motivo che lo avrebbe spinto a meditare l’addio.

Tra questi c’è Elenoire Ferruzzi, convinta che dietro le difficoltà di Luca Salatino nella Casa ci sia molto più di un malessere legato all’assenza della sua dolce metà. La vippona, parlando con Charlie Gnocchi nella notte, ha svelato il suo punto di vista sulla situazione: “Non è il problema della fidanzata, il problema è in lui, interiormente. Si è ancorato a una persona, poteva essere chiunque”. Secondo Elenoire Ferruzzi e altri concorrenti del Grande Fratello Vip, Luca Salatino soffrirerebbe di un forte senso di insicurezza e questo farebbe da traino a gran parte delle sue difficoltà nelle dinamiche del gioco. L’ultima lite con Cristina Quaranta, che avrebbe messo in dubbio i suoi reali sentimenti per Soraia, lo avrebbe scosso a tal punto da renderlo incapace di gestire lo sconforto e pronto a fare le valigie.

