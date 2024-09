Chi è Michael Castorino, concorrente del Grande Fratello 2024

Tra i concorrenti del Grande Fratello 2024 c’è anche Michael Castorino. Classe 1989, arriva da Varese e, dopo il diploma conseguito presso il Liceo Artistico, oggi lavora come animatore e attore. Castorino, inoltre, ha anche partecipato a diversi spot pubblicitari, motivo che lo rendono un volto già popolare. Lavora insieme all’amica, Giulia Ciaccio ne Il mondo di MeG e si occupano di animazione per bambini, tra feste di compleanno, comunioni avendo organizzato feste per i figli di personaggi famosi.

Maria Vittoria Minghetti: chi è la concorrente del Grande Fratello 2024/ Medico estetico e...

Michael Castorino entra nella casa del Grande Fratello 2024 come concorrente nip anche se il suo volto è già molto popolare sui social proprio per le precedenti partecipazioni a spot pubblicitari.

Michael Castorino: ecco a quali spot pubblicitari ha partecipato

Allegro, simpatico e ironico, Michael Castorino ha un vero e proprio talento per l’intrattenimento che gli ha permesso di fondare con l’amica Giulia Ciaccio “Il mondo di MeG” con cui rende memorabili e indimenticabili le feste per i bambini.

Clayton Norcross, chi è l’ex moglie Andrea Sulzbacher/ “Siamo stati sposati per 4 anni, poi…”

Michael, però, è anche un attore e, nel suo curriculum, spuntano diversi spot pubblicitari di cui è stato protagonista come come quelli di Kinder o di Prime Video, o ancora i Bocconcini Matilde Vicenzi, Twix, Emmental Italia come fa sapere Novella 2000. Con la partecipazione al Grande Fratello 2024, così, spera di poter farsi conoscere ancora di più e di conquistare un posto nel mondo dello spettacolo italiano. Con la sua simpatia, dunque, Michael Castorino riuscirà a conquistare l’affetto dei telespettatori nelle cui mani è affidato il destino di tutti i concorrenti del reality show?

Genitori Luca Calvani:"È stato un dolore immenso"/ "Dopo la morte di mamma papà sfiorì lentamente"