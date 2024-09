Mara Venier e Renzo Arbore sono stati fidanzati per ben 12 anni e la loro storia d’amore è stata una delle più celebri nel corso degli anni ’90. Infatti, i due hanno interrotto la relazione nel 1997 ma, nonostante ciò, sono ancora oggi in buonissimi rapporti. Mara Venier è al timone di Dominica In su Rai (con una nuova stagione di grandi ospiti e interviste), Renzo Arbore è ancora ambasciatore della musica napoletana nel mondo. Una storia che è stata passionale, vissuta fino all’ultimo, tra litigi, riconciliazioni, presunti tradimenti e un aborto da parte di Mara Venir che, di fatto, ha segnato per sempre il rapporto tra i due.

Una storia d’amore che ha fatto sognare i fan della coppia e che, oggi, popola ancora i settimanali di gossip con retroscena e verità mai rivelate. Proprio Mara Venier e Renzo Arbore sono stati i protagonisti indiscussi di una pagina molto importate delle cronache rosa del nostro Paese. Nonostante la relazione sia finita da molto tempo, la ex coppia d’oro è rimasta in buoni rapporti e ha conservato un bel ricordo del tempo passato insieme.

Mara Venier e Renzo Arbore, perché si sono lasciati

“Mi ha tolto molto nel privato: il lavoro mi assorbiva e ho sottratto troppo tempo al resto”, ha rivelato Mara Venier in un’intervista che è stata rilasciato lo scorso anno su Oggi. “Penso che lavorare a Domenica In abbia influito anche nella fine di un amore. sono errori che non ripeterei più”. Come ha confessato la conduttrice, pare che dietro la rottura con Arbore, ci sia stato una separazione dovuta ai troppi impegni di lavoro che, con il tempo, sarebbero stati inconciliabili. Ma sul rapporto ci sono anche le ombre di un tradimento e la perdita di un bambino.

Le notizie in merito a una scappatella da parte di Renzo Arbore non sono state mai smentite né tanto meno non sono mai state confermato, ma di sicuro, ha influito molto la perdita del bambino che è avvenuta a cinque mesi dall’inizio della gravidanza. “Renzo è stato molto importante per me, come io per lui”, ha rivelato la conduttrice anni fa a Vanity Fair. “Insieme abbiamo vissuto momenti bellissimi e momenti tragici, come la perdita di nostro figlio”. Ha aggiunto. La storia, quindi, è stata costellata di momenti tristi e allegri, ed è proceduta senza troppi intoppi fino a quando, nel 1997 è terminata di comune accordo.

La storia di Mara Venier e Renzo Arbore, come procede oggi

I due sono rimasti molto amici e legati ancora da un profondo affetto. Tanto è vero che lo stesso Arbore, molto spesso, torna agli studi Rai e a Domenica In per parlare con la sua ex in una delle celebri interviste a cuore aperto di Mara Venier. Lei oggi è sposata con Nicola Carraro che è produttore, mentre Renzo Arbore è single. Dopo la rottura, tornò nel 2007 con Mariangela Melato, restando al suo fianco fino alla morte nel 2013.