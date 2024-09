Mara Venier e il primo ospite di Domenica In: “Ricomincio da Renzo Arbore“

Mara Venier si prepara al grande ritorno in tv: la nuova edizione di Domenica In è ormai alle porte e prenderà il via proprio questa domenica, il 15 settembre 2024. Un ritorno “acciaccato” per la conduttrice che, nel corso dell’estate, ha dovuto fare i conti con un problema all’occhio che l’ha portata ad operarsi 3 volte, in un processo di lenta guarigione che però non si è ancora concluso. Intanto, però, è già al lavoro per il ritorno al timone del programma della domenica di Rai1 e, in un’intervista rilasciata a Oggi, ha anticipato alcune novità.

“Ricomincio con Renzo Arbore“, spiega “zia Mara” al settimanale, spifferando il primo ospite speciale della nuova edizione di Domenica In. Un programma che la conduttrice ha ormai fatto suo e plasmato a suo piacimento, dopo il ritorno in Rai nel 2018: “Sei anni fa, il mio ritorno a Domenica In è stato casuale: lavoravo con Maria De Filippi a Tu sì que vales e la Rai mi richiamò dopo 13 anni di esilio. Ero stata allontanata perché dicevano che facevo parte di una televisione vecchia che non funzionava più. Ed eccomi ancora qua“.

Mara Venier e il futuro a Domenica In: “Il mio ultimo anno“

Mara Venier anticipa che la nuova edizione di Domenica In sarà un mix di tradizione ed innovazione, guarderà al passato storico del programma ma con qualche novità aggiuntiva: “Sono la stessa Mara che ha cominciato a lavorare a Domenica In 30 anni fa. Così nella nuova edizione si parte anche dalla storia del programma. E non mancano le novità: c’è anche un gioco telefonico. Ho voglia di ritrovare sintonia con il pubblico. Questo è l’ultimo anno, non posso deluderlo. E sono molto emozionata“.

Questa edizione, promette, “è l’ultima. Ho fatto anche un po’ fatica a dire di sì quest’anno. Però è vero, Domenica In è il mio tallone d’Achille“. Mara Venier tornerà in tv a novembre anche con un programma nuovo di zecca, Le stagioni dell’amore, ma anticipa: “Non sono sicura di poterlo fare. È un impegno importante: 30 puntate, previste a novembre, al sabato pomeriggio“. Una fitta agenda di impegni, dunque, per la celebre e amatissima conduttrice pronta a ricevere nuovamente l’affetto dei suoi telespettatori.