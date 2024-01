Perla Vatiero ancora innamorata di Mirko Brunetti?/ “Perché hai detto che sono single?”, Signorini spiazzato

Grande Fratello 2024, Perla Vatiero spiazza Mirko Brunetti: “Perché hai detto ‘lei tanto è single’?”

Ieri sera è andata in onda la 33^ puntata del Grande Fratello 2024 e non sono mancati i colpi di scena, i confronti inaspettati e duri, le sorprese e soprattutto un duro e soprattutto un duro scontro tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero. Quest’ultima è tirata in mezzo anche da Alfonso Signorini e gli autori del reality per Giuseppe Garibaldi. I due, che si dichiarano entrambi grandi amici, dormono insieme. L’ex volto di Temptation Island ha chiarito che si tratta solo di amicizia ed a sorpresa l’ex Mirko Brunetti, a domanda diretta dal conduttore ha fatto capire di non essere per nulla infastidito da tale comportamento perché ‘lei è single può fare quello che vuole’

Perla Vatiero, però, in seguito durante il momento delle nomination ha spiazzato Alfonso Signorini chiedendogli di poter fare una domanda all’ex fidanzato: “Voglio semplicemente chiedergli se lui pensa davvero il fatto che mi ha risposto: No va bene lei è single, perché mi dispiace che lui possa non aver creduto che il dormire insieme sia un qualcosa fatto co n il cuore nei confronti di altri amici” Il senso della domanda non è stato molto chiaro. Perla Vatiero è ancora innamorata di Mirko Brunetti e per questo non ha apprezzato il fatto che lui l’abbia definita ‘single’?

Nella puntata di ieri sera del Grande Fratello 2024 si parla di Giuseppe Garibaldi, che ha dormito con Perla Vatiero. Mostrando una clip in cui il giovane calabrese dichiarava a Massimiliano Varrese: “Che ho fatto? Tutto quello che può combinare uno dopo cinque mesi”, ha detto Garibaldi a Massimiliano. “Abbiamo dormito con due cuscini in mezzo“, ha subito voluto chiarire Perla, dicendo che ha semplicemente ceduto il suo posto a letto per consentire a Letizia e Paolo di dormire insieme. “Perla è single, può fare ciò che vuole”, è stata la risposta di Mirko dallo studio che ha messo in crisi Perla Vatiero.

Alla domanda a sorpresa di Perla, Mirko Brunetti ha risposto solo: “Io non c’ho vista nessuna malizia, ma anche fosse decide tu. Ma io non ci vedo malizia.” “Perla, faccio così per dire, ma se Mirko se ti dice esci dalla Casa e ci mettiamo insieme?” le ha chiesto Cesara Bonamici, “No, io sto qui e non mi schioderei” ha risposto l’ex di Temptation Island 2023. Insomma non è stata molto chiara la domanda della ragazza all’ex fidanzato, Perla è ancora innamorata di Mirko?











