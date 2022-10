Pierfrancesco Favino: “Scelto di diventare attore a 7 anni”/ “Le mie figlie…”

Diventare attore, ad esempio, è stata una scelta: “Sì, a 7 anni. E a 18, quando mi sono iscritto all’Accademia Nazionale di Arte Drammatica Silvio D’Amico, ne ho avuto la consapevolezza. Non avessi fatto l’attore avrei puntato comunque su qualcosa di artistico: sul set ho scoperto cose che avrei amato fare. Dall’operatore al direttore della fotografia”.

Pierfrancesco Favino e Kasia Smutniak/ Lei: "È mio guru, m'ha aggiustato la caldaia!"

Pierfrancesco Favino: “Amo tornare a casa dalla mia compagna e dalle mie figlie”

L’altro grande capolavoro che vede Pierfrancesco Favino come protagonista è Nostalgia, che rappresenterà l’Italia a Hollywood. L’attore racconta a Grazia di aver ricevuto una proposta per vivere negli USA ma di averla declinata: “Amo gli Stati Uniti, ma ero poco attratto dalla loro cultura così tecnica, mi sentivo orgogliosamente europeo e italiano e trovavo più interessante la nostra cinematografia. Inoltre volevo crescere le mie figlie in un ambiente che privilegia valori che mi rappresentano, accanto alla nostra letteratura e alla nostra cultura, che è una delle più illuminate del mondo. E poi siamo un Paese che sa accogliere”.

Pierfrancesco Favino e la morte del padre/ "Non ho mai veramente elaborato ciò ha generato in me"

Felice Lasco, il protagonista di Nostalgia, torna a Napoli dopo 40 anni. Lui, invece, racconta di non avere un luogo fisico nel quale si senta a casa, piuttosto delle persone: “Lasco capisce di andare a star meglio a Napoli e in questo ci dà una lezione. La società oggi ci fa credere che il nostro benessere sia dove ci sono tanti metri quadrati o tanti cavalli per la nostra macchina. Ma poi arriviamo a capire che si torna là dove c’è una casa, anche piccola, che ci fa stare bene, o un viaggio che ci va di fare. Dovremmo puntare di più, anche per i giovani, su questa educazione sentimentale ed emotiva. Per questo mi piace tornare dove ci sono le persone che mi fanno stare bene e che amo: la mia compagna, le mie figlie, mia madre“.