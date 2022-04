Uomini e Donne/ Federica Aversano nuova tronista? Rumors e critiche…

Uomini e Donne, anticipazioni e news 2 aprile

Federica Aversano nuova tronista di Uomini e Donne? La corteggiatrice non scelta da Matteo Ranieri hè stata indubbiamente una delle protagoniste del trono classico. Con un carattere forte e deciso ha animato il trono di Matteo il quale, tuttavia, non è riuscito a provare per lei ciò che lo ha spinto a scegliere Valeria Cardone. Federica Aversano ha anche conquistato le attenzioni di Alessandro Vicinanza. L’ex di Ida Platano ha anche chiesto a Maria De Filippi di farla restare in trasmissione per poterla conoscere, ma l’offerta non è stata accettata dalla stessa Federica che ha preferito salutare tutti e tornare a casa.

Il nome della Aversano, tuttavia, continua a circolare sul web e c’è chi la considera come la candidata ideale per il trono classico. Considerando che alla fine della stagione del dating show di Maria De Filippi mancano solo poche settimane, è probabile che, qualora la redazione stia pensando davvero a Federica, l’offerta arrivi solo per settembre. Sarà davvero così? Lo scopriremo prossimamente.

Ida Platano e Gemma Galgani contro Federica Aversano a Uomini e Donne

In attesa di scoprire se sarà realmente lei la nuova tronista di Uomini e Donne, Federica Aversano sta ricevendo delle critiche per la reazione avuta dopo la scelta di Matteo Ranieri che ha fatto infuriare anche Tina Cipollari. Attraverso il magazine ufficiale della trasmissione, Ida Platano e Gemma Galgani che hanno sempre apprezzato Matteo, hanno puntato il dito contro la Aversano. “Non mi è piaciuto neanche il suo criticarlo per la sensibilità: se ti piace una persona, almeno all’inizio, non dovresti nemmeno vederli i lati che non ti piacciono”, ha detto Ida.

Gemma, pur comprendendo la delusione di Federica, ha aggiunto: “Comprendo la reazioni di Federica alla non scelta, cioè la sua delusione. Ma la parte successiva, con quella battuta forse un po’ forte non so, Matteo è una persona a cui ha voluto bene, non ci sta il rancore”.











