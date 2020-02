Pietro Delle Piane/ Ha chiamati lui i paparazzi? La verità sull’incontro con Fiore Argento

Pietro Delle Piane è il personaggio del momento? Sì, almeno per coloro che seguono i programmi di Canale5 e quelli di Barbara d’Urso. Per chi non lo conoscesse ancora c’è da sottolineare che il doppiatore e attore è il compagno di Antonella Elia, attualmente impegnata al Grande Fratello Vip 2020, e il suo nome è venuto a galla nel gossip italiano e in tv per via di un paio di foto che un paparazzo (forse chiamato proprio da lui) ha scattato alcune foto insieme alla sua ex Fiore Argento. Da qui nasce il caso del momento che Barbara d’Urso non ha intenzione di lasciarsi scappare nonostante quello che è successo con Pietro delle Piane per ben due settimane consecutive. Il doppiatore è stato invitato a Live Non è la d’Urso per un confronto con Fiore Argento che potrebbe far calare il sipario sulla situazione con buona pace di tutti, ma cosa è successo fino a questo momento?

PIETRO DELLE PIANE HA MENTITO SUL SUO INCONTRO CON FIORE ARGENTO?

Prima del confronto di questa sera, Pietro delle Piane è stato ospite a Live non è la d’Urso anche nelle scorse settimane e in entrambi i casi ha finito col discutere con la padrona di casa. In un primo momento i due sono andati in contrasto per via della macchina della verità che ha bollato come “false” le sue risposte in merito a Fiore Argento e il loro incontro lasciando pensare che lui abbia addirittura tradito Antonella Elia baciando Fiore Argento. Il bacio è stato smentito anche da quest’ultima che, dopo le prime rivelazioni di Pietro, ha dichiarato di essere stata contattata da lui con la scusa di sentirsi solo per via della lontananza di Antonella Elia. Per questo ha detto sì al loro incontro al volo al bar sotto casa dove hanno pranzato con un tramezzino per poi salutarsi. Solo in seguito Fiore Argento ha messo insieme i suoi dubbi lasciando intendere che forse Pietro abbia organizzato tutto per la visibilità.

LA DISCUSSIONE CON BARBARA D’URSO E LE RIVELAZIONI DI ANNA DELLE PIANE SUL SUO “COGNOME”

Barbara d’Urso ha provato a mettere insieme i pezzi di questa storia nella scorsa puntata di Live Non è la d’Urso ma ha finito col discutere con Pietro delle Piane che ha rivelato in diretta alcuni dettagli della vita privata della conduttrice: “Quando tu lavoravi e lasciavi tua sorella Daniela in casa da sola, mi chiamava per fare festa…”. Inutile dire che la conduttrice ha risposto a tono zittendo il suo ospite e inveendo contro di lui al grido di “Salutame a soreta”. Risultato? Pietro delle Piane tornerà in tv proprio nel suo salotto mentre in queste ore è venuto a galla il fatto che l’uomo potrebbe aver mentito non solo sulle reali intenzioni del suo incontro con Fiore Argento ma anche sul suo nome. Anna Delle Piane, vedova dell’attore Carlo Delle Piane, ha sottolineato di non conoscere Pietro e che lui non è di certo figlio o parente del defunto marito come forse l’attore ha lasciato intendere con un suo post su Instagram.



© RIPRODUZIONE RISERVATA