Pietro delle piane, compagno Antonella Elia/ Lei: “mi sarebbe piaciuto avere un figlio con lui”

Prosegue la storia d’amore tra Pietro Delle Piane ed Antonella Elia. Dopo la crisi scoppiata durante la partecipazione alla versione vip di Temptation Island, la coppia sembrava essere arrivata al capolinea con la conduttrice che non voleva più saperne del compagno, ma poi nel tempo lui ha saputo riconquistare la sua fiducia e il suo cuore. Le cose oggi vanno alla grande e proprio l’attore e doppiatore in una intervista rilasciata al periodico Nuovo ha raccontato di essere felice accanto alla sua Antonellina con cui hanno preso la prima casa insieme. “Dopo cinque anni d’amore io e Antonella abbiamo traslocato nella nostra prima vera casa messa su insieme…” – ha detto Pietro che dalle pagine del periodico Nuovo ha sottolineato anche come sia lui che la fidanzata Antonella Elia hanno due caratteri molto forti che li hanno portati in diverse occasioni a litigare.

“Forse il nostro segreto è quello di litigare facendo subito dopo pace…Non mi sono mai lasciato e ripreso con nessun’altra donna come ho fatto con Antonella e credo valga lo stesso per lei…” – ha detto l’attore parlando del rapporto con Antonella Elia.

Dopo aver superato diverse crisi, Antonella Elia e il compagno Pietro Delle Piane sono sempre più innamorati, ma al momento nessuno dei due sta pensando al matrimonio. La conduttrice ed ex concorrente del Grande Fratello ha però confessato dalle pagine del magazine Nuovo di avere un grande rimpianto: quello di non essere diventata madre. “Ho il rimpianto di non avere avuto un figlio, con Pietro mi sarebbe piaciuto” – ha detto la Elia che parlando della storia d’amore con Pietro Delle Piane ha ammesso – “è un santo. Al mare voglio che nuoti 5 chilometri, gli ho fatto scalare il vulcano a Stromboli e ho preteso di dormire in spiaggia”.

Un carattere non facile quello di Antonella Elia che parlando di matrimonio ha rifiutato diverse volte la proposta del compagno Pietro delle Piane: “ho deciso di no, per ora. Poi si vedrà. Ho sempre detto sì perché è scortese dire di no. E poi nei sogni sarebbe bellissimo sposarsi”.











