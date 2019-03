Flat Tax, Lega vs M5s/ Siri “E’ nel contratto”, Di Maio “Non siamo Berlusconi”

Anche la flat tax fa litigare il governo gialloverde. Ancora una volta Movimento 5 Stelle e Lega si trovano su due posizioni diverse, con il Carroccio convinto della bontà della sua manovra, considerata una delle misure cardine assieme a Quota 100, a differenza invece dei grillini, che invitano a non essere fin troppo ottimisti. Lo scontro si è consumato nelle scorse ore, con il vicepresidente del consiglio, Luigi Di Maio, che ha confessato: «Sulla Flat tax familiare l’importante è non fare facili promesse alla Berlusconi, come rappresentanti dello Stato non dobbiamo mai dimenticarci di avere delle responsabilità nei confronti dei cittadini». Secondo la simulazione effettuata dal ministero dell’economica e finanza, la flat tax costerebbe circa 60 miliardi di euro, ma la Lega ha rivisto al ribasso tale cifre: «Non so se esista uno studio – dice il sottosegretario alle infrastrutture Armando Siri – perché non l’ho mai visto, ma se anche esistesse non può riferirsi alla nostra proposta di Flat tax che ha un’incidenza di circa 12 miliardi e si riferisce ad un intervento di riduzione dell’imposta per tutte le famiglie fino a 50 mila euro di reddito».

FLAT TAX, LEGA VS M5S

Siri parla di una proposta fattibile, oggi a La Stampa, ricordando come la stessa sia nel contratto di governo. «Spero di poterla illustrare al più presto a Luigi Di Maio», ha aggiunto il sottosegretario Siri, non escludendo di toccare i famosi 80 euro di Renzi: «Non è un tabù, si possono pure toccare purché, e questo è molto importante, il risultato finale sia l’abbattimento complessivo della pressione fiscale». Secondo il Tesoro la flat tax riguarderebbe 16.4 milioni di famiglie, e ognuna di esse riceverebbe un vantaggio di circa 3.600 euro annui. Le aliquote previste sarebbero due, leggasi il 15% per redditi fino a 80mila euro annui, e il 20% oltre tale soglia.

