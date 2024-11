Previsioni meteo tutt’altro che liete per chi adora le temperature miti, decisamente positive invece per chi apprezza il freddo, l’inverno e la neve. Sull’Italia sta infatti per fare irruzione una ondata di aria fredda che causerà un abbassamento ulteriore delle temperature e soprattutto la possibilità che faccia la sua comparsa la neve, anche a basse quote, in pianura, sulle regioni del nord.

Attenzione, non vi è ancora certezza a riguardo visto che, come precisano sempre i meteorologi, le previsioni meteo più attendibili sono quelle a 24-48 ore, ma in ogni caso la tendenza sembrerebbe quella di una possibile nevicata a partire da venerdì. Ma vediamo bene costa sta accadendo sulla nostra penisola, così come segnalato dagli esperti de IlMeteo.it. La prima cosa da sapere è che, rispetto al meteo stabile di questi ultimi giorni (ad eccezione della Sicilia) la situazione sarà nettamente differente con numerose precipitazioni, non soltanto nevose, ma anche piogge e temporali su varie zone dell’Italia.

PREVISIONI METEO, ARIA FREDDO IN ARRIVO SULL’ITALIA

Tutta colpa dell’aria fredda che sta arrivando dall’Europa centro-settentrionale, che porterà appunto freddo e un clima molto instabile. Già da oggi qualche timido segnale di cambiamento, ma non sono previste delle grosse precipitazioni ad eccezione di qualche fenomeno isolato sull’Appennino, con temperature in lieve calo soprattutto in montagna.

La situazione cambierà decisamente a partire da domani, 19 novembre 2024, con un peggioramento generale e una quota neve che scenderà sotto i 1.500 metri su Alpi e Appennini. Piogge invece al centro e al sud, anche se nulla di particolarmente significativo, di conseguenza non ci saranno i nubifragi visti ad esempio nel catanese la scorsa settimana, mentre aumenterà l’intensità dei venti.

PREVISIONI METEO, COSA SUCCEDERÀ NEL FINE SETTIMANA

Situazione invece in netto peggioramento da mercoledì 20 novembre, quando l’arriva che giungerà sulla nostra penisola sarà ancora più fredda, andando quindi ad intensificare una nuova ondata di maltempo su diverse regioni del nostro Paese, a cominciare da quelle del centro sud, con diversi temporali e anche nubifragi sulla zona tirrenica, e forti nevicate sugli Appennini, mentre al Nord previsto clima stabile con nevicate sulle Alpi anche a bassa quota.

Peggiora poi la situazione nelle 48 ore successive, soprattutto da venerdì 22 novembre, quando dovrebbe arrivare una nuova perturbazione causata da un vortice ciclonico freddo che porterà la neve anche a bassa quota, in pianura, al Nord, con venti molto forti che faranno percepire le temperature ancora più basse di quanto non lo siano. Mareggiate nelle regioni tirreniche e in Sardegna, e un clima tipicamente invernale. Questo quindi è il quadro dei prossimi giorni secondo IlMeteo.it, ricordiamo, ancora da confermare, ma vi è la forte possibilità che torni la neve sulle pianure del Nord dopo anni: vedremo cosa accadrà con l’avvicinarci al fine settimana, sperando ovviamente che qualsiasi evento accada, non crei disagi.