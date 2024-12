Cercando frasi e immagini di auguri Buon Natale 2024 e Capodanno potreste correre il rischio di “riciclare” qualcosa, vanificando il vostro tentativo di far sentire affetto e vicinanza ai vostri cari. I social possono essere, invece, lo strumento tramite cui mandare i vostri messaggi, sia con delle parole sia con delle immagini. Non fatevi tradire dalla pigrizia, ma apritevi ai nostri suggerimenti che possono far comodo a chi è a corto di creatività.

“Gli elfi e Babbo Natale hanno lasciato questo per te, con l’augurio di Buon Natale” è, ad esempio, un bel messaggio da allegare al vostro regalo. Potete anche scherzarci su: “Ho pensato così tanto al tuo regalo di Natale che non ho avuto tempo di comprartelo“, salvo poi mostrarlo. “Che il Natale porti luce e speranza nella tua vita. Merry Christmas” è invece un’alternativa generica.

Per quanto riguarda il prossimo anno ormai alle porte, ecco un’idea da cui potreste partire: “Per questo 2025 ti auguro che tu possa vivere 365 notti di bellissimi sogni e 365 giorni in cui trasformarli in realtà“.

AUGURI BUON NATALE 2024 E FELICE ANNO NUOVO IN RIMA (E NON SOLO)

“Gelida è l’aria, ma non il cuore, questi sono giorni ricchi d’amore! Che ogni tuo sogno diventi reale, tantissimi auguri di Buon Natale!” è tra le frasi di auguri Buon Natale 2024 e Felice anno nuovo per chi vuole sorprendere con delle rime. “Un auguro di pace e serenità, non solo per il giorno di Capodanno, ma per tutto l’anno che verrà. Felice anno nuovo” può essere una valida alternativa.

Per tornare alle festività natalizie: “Voglio che vi giunga un augurio dal cuore: gioia, serenità, salute e prosperità. Che questo Natale porti con sé soprattutto quel sentimento raro chiamato felicità, accompagnata dal dono di un sorriso che riempie il cuore“. Alla vostra attenzione vi portiamo anche: “Ogni giorno di Capodanno ci scambiamo gli auguri, sperando che possano essere di buon auspicio per l’anno che verrà. E allora… non interrompiamo la tradizione e tanti auguri di buon anno“.

IMMAGINI AUGURI BUON NATALE 2024 E CAPODANNO: I “CREATORI” PER NON ESPERTI

Da Pinterest a Pixabay, passando per Canva: sono tanti i siti a cui potete affidarvi per trovare le immagini da mandare ad amici e parenti per gli auguri Buon Natale 2024 e Felice anno nuovo. Nei primi due casi parliamo di siti in cui potete trovare foto prive di copyright, nel secondo caso parliamo di un portale, che è anche un’applicazione, con cui realizzare delle immagini personalizzate.

Ma c’è anche il “colosso” Adobe, noto per i prodotti di video e grafica digitale (ma soprattutto per aver lanciato il formato pdf fondamentale per i documenti), che ha sviluppato un creatore di biglietti di Natale per chi non ha alcuna esperienza a livello di progettazione.

Non bisogna essere dei designer affermati o aspiranti per poter creare dei biglietti unici e personalizzati nel giro di pochi minuti. Adobe mette a disposizione una serie infinita di opzioni: dovete caricare le foto, modificarle con i filtri e le varie regolazioni a disposizioni, aggiungere un messaggio, scegliendo il font, integrare illustrazioni o decorazioni, così il gioco è praticamente fatto.

