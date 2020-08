Probabili formazioni Barcellona Napoli/ Quote, tridente stellare per Setien (ottavi)

Riflettori puntati sulle mosse e le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Barcellona e Napoli, bollente sfida di ritorno per il tabellone degli ottavi di finale di Champions League 2020, in programma questa sera al Campo Nou alle ore 21.00. Siamo infatti davvero impazienti di assistere a un match che si annuncia quanto mai spettacolare: per l’ultimo pass che vale l’accesso alla Final Eight della prima coppa del continente infatti si parte dall’1-1 segnato nella partita di andata al San Paolo, esito che davvero lascia aperto a una grande varietà di verdetti per la sfida di oggi, a cui pure entrambe le squadre si approcciano con grande ottimismo. Considerata la posta in palio e il valore dell’avversario, il coraggio oggi non può mancare come pure la grande concentrazione anche per Setien e Gattuso, a cui davvero non verrà concesso alcuna leggerezza per fissare le probabili formazioni di Barcellona e Napoli. E anzi secondo quanto emerge alla vigilia del fischio d’inizio, entrambi i tecnici stanno preparando con grande cura questa partita, che vale come una finale, avendo pure già deciso gran parte dei titolari che saranno oggi in campo. Andiamo allora a scoprirli, analizzando le scelte di Setien e Gattuso per le probabili formazioni di Barcellona Napoli.

QUOTE E PRONOSTICO

Tenendo presente anche il pronostico del big match al Camp Nou per la Champions League, vediamo subito che purtroppo oggi non sono i campani i netti favoriti. Il portale di scommesse Snai poi per l’1×2 dell’incontro ha fissato a 1.45 la vittoria del Barcellona, contro il più elevato 5.25 fissato per il Napoli: il pareggio vale invece la quotazione di 4.50.

LE PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA NAPOLI

LE MOSSE DI SETIEN

Come appena accennato prima, per le probabili formazioni di Barcellona Napoli Setien non ha davvero lasciato nulla al caso e da tempo pare aver già in mente l’11 titolare che sarà in campo questa sera al Camp Nou. Fissato il consueto 4-3-3, questa sera per mettersi al riparo dal feroce attacco degli azzurri, il tecnico blaugrana punterà sulla coppia al centro della difesa formata da Piquè e Lenglet, mentre ai lati non dubitano della loro maglie da titolare Semedo e Jordi Alba. Saranno poi maglia consegnate anche nel centrocampo a tre dove di fatto sono davvero poche le alternative valide disponibili dalla panchina, considerate le assenze annunciate di Busquets e Vidal per squalifica, come di Arthur, tra l’altro prossimo giocatore della Juventus: dovranno per forza di cosa farsi trovare pronti Sergi Roberto, de Jong e Rakitic. Non ci saranno bisogno di ballottaggi invece in attacco, dove il tecnico del Barcellona punterà su un tridente stellare, dove troverò posto anche dopo l’ultimo acciacco fisico Antoine Griezmann: con il bomber francese vi sarà poi posto per Suarez e Leo Messi.

LE MOSSE DI GATTUSO

Alla vigilia del fischio d’inizio della sfida per la Champions League, pure sono davvero pochi i dubbi che si accendono in casa campana per le probabili formazioni di Barcellona Napoli. Il primo è, come abbiamo ripetuto varie volte, la disponibilità di Lorenzo Insigne, che ha rimediato un brutto infortunio solo pochi giorni nell’ultima di campionato contro la Lazio: il capitano sta facendo di tutto per recuperare ma molto difficilmente lo vedremo in campo dal primo minuto. Senza il numero 24, ecco che nel tridente offensivo degli azzurri allora vi sarà spazio per Lozano (se non per Elmas), che dunque farà compagnia come titolare a Dries Mertens e Josè Callejon. Per il centrocampo a 3 è sola battaglia tra Demme e Lobokta per il ruolo di registra del gioco azzurro: il duello è ora sul 50:50, ma siamo sicuri che vedremo entrambi contro i blaugrana, resta da decidere solo chi giocherà per primo. Il reparto sarà completato dai soliti Zielinski e Fabian Ruiz. Sicure pure le maglie del Napoli in difesa: di fronte al numero 1 Ospina, vedremo titolari Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly e Mario Rui, con Hysaj che pure scalpita dalla panchina.

BARCELLONA (4-3-3): 1 Ter Stegen; 2 Semedo, 3 Piqué, 15 Lenglet, 18 Jordi Alba; 20 Sergi Roberto, 21 F. De Jong, 4 Rakitic; 10 Messi, 9 L. Suarez, 17 Griezmann All. Setien

NAPOLI (4-3-3): 25 Ospina; 22 Di Lorenzo, 19 Maksimovic, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 8 Fabian Ruiz, 4 Demme, 20 Zielinski; 7 Callejón, 14 Mertens, 11 Elmas. All. Gattuso



