Probabili formazioni Napoli Salisburgo/ Quote, Lozano o Mertens con Milik?

Napoli Salisburgo si gioca alle ore 21.00, quando le due formazioni scenderanno in campo al San Paolo nella quarta giornata del girone E di Champions League. Le notizie relative alle probabili formazioni di Napoli Salisburgo sono decisamente significative, perché gli uomini di Carlo Ancelotti – dopo avere vinto in Austria due settimane fa – avrebbero l’occasione di conquistare con ampio anticipo la qualificazione agli ottavi, che risulterebbe ancora più preziosa per pensare poi al campionato, dove con la sconfitta a Roma il Napoli è scivolato al settimo posto. Attenzione però al Salisburgo, macchina da gol che potrebbe essere assai pericoloso anche in trasferta. Andiamo allora subito a scoprire quali sono le ultime notizie circa le probabili formazioni di Napoli Salisburgo.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico con le quote su Napoli Salisburgo, che per l’agenzia di scommesse sportive Snai sorridono ai partenopei. Il segno 1 infatti è quotato a 1,87, poi si sale fino a quota 4,00 per il segno X, ma attenzione al segno 2 che è invece proposto a 3,65 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SALISBURGO

LE SCELTE DI ANCELOTTI

Nelle probabili formazioni di Napoli Salisburgo ci sono notizie buone e meno buone per Carlo Ancelotti. Recuperato Manolas, nulla da fare invece per Ghoulam e Allan. Il greco potrebbe giocare al fianco di Koulibaly nella coppia centrale davanti a Meret, anche se Maksimovic è pronto per ogni evenienza. A sinistra Luperto fa concorrenza a Mario Rui mentre Di Lorenzo sarà sicuramente il terzino destro. A centrocampo in assenza di Allan potrebbe esserci un’occasione per Elmas al fianco di Fabian Ruiz, dunque rischia Zielinski a meno che il polacco vada a contendere la maglia a Insigne come esterno di sinistra, con Lorenzo comunque favorito. A destra invece agirà certamente Callejon, mentre in attacco Lozano potrebbe nuovamente partire titolare insieme a Milik. Il polacco è in gran forma e sembra difficile farne a meno, il messicano dovrebbe dunque giocarsi l’altro posto disponibile naturalmente con Mertens.

GLI 11 DI MARSCH

Nel Salisburgo ci attendiamo il consueto 4-4-2 per Jesse Marsch, che però ha ancora aperti alcuni ballottaggi. In attacco, al fianco del confermatissimo Haland, se la giocano infatti Daka che con la tripletta in campionato insidia Hwang Hee-Chan, che solitamente è il titolare. Minamino confermato come esterno destro, Szoboszlai agirà invece sulla fascia mancina; in mezzo invece non si cambia con Junuzovic e Mwepu che ancora una volta dovrebbero comporre il pacchetto di impostazione e interdizione. In difesa non dovrebbe farcela Cican Stankovic, il portiere titolare: spazio a Coronel che verrà protetto dalla coppia centrale formata da Onguéné e André Ramalho, mentre come terzini i titolari dovrebbero essere a destra Kristensen e dall’altra parte Ulmer, che non è stato impiegato nell’ultima partita di Bundesliga austriaca non essendo al top. Il capitano, in caso di forfait, potrebbe essere sostituito da Wober.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Fabian Ruiz, Elmas, Insigne; Lozano, Milik. All. Ancelotti.

A disposizione: Ospina, Maksimovic, Luperto, Mario Rui, Zielinski, Mertens, Llorente.

SALISBURGO (4-4-2): Coronel; Kristensen, Onguéné, André Ramalho, Ulmer; Minamino, Junuzovic, Mwepu, Szoboszlai; Hwang Hee-Chan, Haland. All. Marsch.

A disposizione: Vallci, Wober, Camara, Ashimeru, Okugawa, Koita, Daka.



