Probabili formazioni Inter Getafe/ Diretta tv: Eriksen torna titolare (Europa League)

Le probabili formazioni di Inter Getafe ci introducono alla partita che si gioca per l’andata degli ottavi di finale di Europa League 2019-2020: squadre in campo a San Siro alle ore 21:00 di giovedì 12 marzo, naturalmente l’emergenza Coronavirus impone le porte chiuse e dunque, dopo averlo già fatto contro il Ludogorets, i nerazzurri affronteranno un’altra partita continentale senza il loro pubblico. Era già successo domenica sera all’Allianz Stadium, nella sconfitta contro la Juventus; l’Inter è scivolata a 9 punti dalla vetta con una partita da recuperare, ma in questo momento tutto lo sport in Italia è fermo fino al 3 aprile – almeno – e dunque si prosegue solo in Europa. Dove il Getafe ha dimostrato di essere realmente la rivelazione della stagione: nella Liga è in corsa per terzo e quarto posto, in campo internazionale ha eliminato l’Ajax e ora proverà a spingersi ancora più avanti. Aspettando che sia giovedì perché le due squadre scendano sul terreno di gioco di San Siro, analizziamo in maniera più approfondita le scelte dei due allenatori valutando le probabili formazioni di Inter Getafe.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Inter Getafe si potrà seguire in diretta tv su Tv8: questo ottavo di Europa League sarà dunque disponibile in chiaro per tutti, mentre gli abbonati alla televisione satellitare potranno avvalersi dell’alternativa su Sky Sport Uno (numero 251 del loro decoder) ma anche del servizio di diretta streaming video, attivabile senza costi aggiuntivi su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI INTER GETAFE

LE SCELTE DI CONTE

Per le probabili formazioni di Inter Getafe, naturalmente Antonio Conte non rinuncia al 3-5-2 ma cambia rispetto a Torino: se in porta sarà confermato Handanovic, con De Vrij e Alessandro Bastoni che dovrebbero essere regolarmente titolari, la linea difensiva potrebbe prevedere il ritorno di Godin anche se D’Ambrosio rimane in ballottaggio (è anche possibile che giochino entrambi, con il giovane del vivaio in panchina). A centrocampo conferma per Brozovic, Eriksen agisce come mezzala e dall’altra parte rimane in dubbio Barella uscito malconcio domenica sera: pronto dunque Gagliardini che potrebbe spuntarla su Sensi e Matias Vecino. Sulle corsie Victor Moses e Biraghi potrebbero prendere il posto di Candreva e Ashley Young, ma visto lo stop forzato del campionato Conte medita comunque di far giocare gli stessi; davanti si riposerà uno tra Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, sarà titolare Alexis Sanchez.

GLI 11 DI BORDALAS

Pepe Bordalas sceglie il 4-4-2 per Inter Getafe: in porta va David Soria, protetto da due centrali difensivi che dovrebbero essere Etxeita (ex dell’Athletic Bilbao) e Diené, reparto che sarà poi implementato dai terzini Damian Suarez e Nyom. A centrocampo sicuro titolare Amrabarri, espulso sabato contro il Celta Vigo e dunque indisponibile per la prossima sfida di campionato; gli farà compagnia Nemanja Maksimovic, mentre sulle corsie esterne dovrebbero correre Kenedy e Cucurella (il miglior assistman della formazione spagnola). Davanti i favoriti sono Jaime Mata e Molina; scalpitano però per un posto il bomber Angel Rodriguez e Deyverson, quest’ultimo a segno nell’andata dei sedicesimi di Europa League contro l’Ajax e dunque possibile soluzione dal primo minuto da parte del suo allenatore.

IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, A. Bastoni; Moses, Gagliardini, Brozovic, Eriksen, Biraghi; A. Sanchez, R. Lukaku

A disposizione: Padelli, Ranocchia, Skriniar, Candreva, Sensi, Barella, L. Martinez

Allenatore: Antonio Conte

Squalificati: –

Indisponibili: –

GETAFE (4-4-2): David Soria; Da. Suarez, Etxeita, Diené, Nyom; Kenedy, Amrabarri, Ne. Maksimovic, Cucurella; Ja. Mata, Molina

A disposizione: Chichizola, Cabaco, Jason, Portillo, A. Rodriguez, Deyverson, Ndiaye

Allenatore: Pepe Bordalas

Squalificati: –

Indisponibili: –



