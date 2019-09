Probabili formazioni Inter Slavia Praga/ Quote: Lautaro Martinez torna titolare

Inter Slavia Praga si gioca alle ore 18.55: le due formazioni dunque apriranno la fase a gironi di Champions League dando vita a San Siro per il girone F a una delle due partite del tardo pomeriggio. Si tratta di una sfida da vincere per l’Inter di Antonio Conte, il girone infatti è duro e quindi partire con il piede giusto nella partita sulla carta più facile sarà fondamentale per avere possibilità di lottare per la qualificazione agli ottavi. In campionato i nerazzurri sono ancora imbattuti e adesso vogliono raccogliere i primi tre punti anche in Champions League; per lo Slavia Praga invece il compito sarà difficile, ma i campioni della Repubblica Ceca non hanno nulla da perdere. Andiamo allora adesso a vedere quali sono le ultime notizie circa le probabili formazioni di Inter Slavia Praga.

PRONOSTICO E QUOTE

Vediamo anche cosa ci dicono le quote per il pronostico su Inter Slavia Praga: l’agenzia di scommesse Snai ritiene ampiamente favoriti i nerazzurri. Il segno 1 infatti è proposto a 1,38; si sale poi con il segno X per il pareggio fino a 4,75, infine un colpaccio dello Slavia Praga varrebbe ben 8,25 volte la posta in palio per chi osasse puntare sul segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI INTER SLAVIA PRAGA

LE MOSSE DI CONTE

Nelle probabili formazioni di Inter Slavia Praga il principale protagonista è Lautaro Martinez: dopo la tripletta con l’Argentina è partito dalla panchina contro l’Udinese causa viaggio intercontinentale pensando proprio a stasera. Le condizioni di Lukaku meritano cautela, anche perché ci saranno tantissime grandi partite entro il 6 ottobre (derby, Lazio, Barcellona, Juventus) e di conseguenza sono pronti Sanchez oppure Politano come alternative al belga. In difesa nulla dovrebbe cambiare, con il terzetto di lusso formato da Godin, De Vrij e Skriniar davanti ad Handanovic, sulle fasce del 3-5-2 di Conte invece è possibile un turnover totale con il volto nuovo Lazaro a destra e il ritorno di Biraghi a sinistra. In mediana infine dovrebbe recuperare un posto da titolare Vecino al posto di Barella che stenta a decollare, per affiancare Brozovic e Sensi il quale invece è il mattatore del primo mese dell’Inter.

LE SCELTE DI TRPISOVSKY

Passando a parlare della squadra ospite, le probabili formazioni di Inter Slavia Praga dovrebbero presentarci per i cechi un modulo 4-2-3-1. L’allenatore Jindřich Trpišovský dovrebbe puntare sui seguenti titolari per la partita di San Siro: Kolar in porta; difesa a quattro con Coufal, Kudela, Hovorka e Boril da destra a sinistra; la coppia in mediana dovrebbe invece essere formata da Soucek e Kral; avanzando verso l’attacco, ecco Masopust esterno destro, Stanciu trequartista centrale e Olayinka a sinistra in appoggio alla prima punta Skoda. Lo Slavia Praga in un girone con Inter, Barcellona e Borussia Dortmund cercherà almeno di fare bella figura, non avrà nulla da perdere e mettersi in mostra su palcoscenici quali San Siro può essere una eccellente motivazione.

IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Lazaro, Vecino, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lukaku, Lautaro. All. Conte.

SLAVIA PRAGA (4-2-3-1): Kolar; Coufal, Kudela, Hovorka, Boril; Soucek, Kral; Masopust, Stanciu, Olayinka; Skoda. All. Trpisovsky.



