Probabili formazioni Milan Bodo/Glimt / Quote, solo titolari per Knutsen

Si giocherà questa sera alle ore 20.30 e tra le mura dello Stadio San Siro la sfida valida per il terzo turno preliminare di Europa League tra il Milan e il Bodo/Glimt: è tempo dunque di esaminarne le probabili formazioni. Alla vigilia dl big match, il primo per la Coppa UEFA tra le mura di casa del Diavolo, a dir il vero però sono ben poche le possibili sorprese per quanto riguarda gli uomini in campo stasera: i norvegesi, che pure ai primi turni di coppa hanno fatto faville, per sfidare una big come è il Milan non potranno che ricorrere al loro 11 titolarissimo, ben consapevoli del divario non solo tecnico ma anche di esperienza esistente tra le due squadre. Pure Stefano Pioli per l’11 dei rossoneri non dovrebbe oggi stupirci con qualche novità, e potrebbe confermare un po’ gli stessi titolari delle ultime uscite ufficiali: in alcuni settori dello schieramento anzi il tecnico avrà le mani legate, visto che pure l’infermeria ancora non si è svuotata. Tenendo dunque conto di tali indicazioni, andiamo ad analizzare da vicino le scelte di Pioli come di Knutsen per le probabili formazioni di Milan Bodo/Glimt.

QUOTE E PRONOSTICO

Benché, come abbiamo riferito, il club norvegese abbia fatto molto bene durante i primi turni preliminari di Europa League, in vista della sfida di San Siro sono ovviamente i rossoneri i primi favoriti del pronostico. Il portale di scommesse Snai è d’accordo e per l’1×2 ha fissato a 1.27 il successo del Milan, contro il più elevato 7.75 segnato per la vittoria del Bodo/Glimt: il pareggio paga invece la posta a 6.00.

LE PROBABILI FORMAZIONI MILAN BODO/GLIMT

LE MOSSE DI PIOLI

Come dicevamo prima, per le probabili formazioni di Milan Bodo/Glimt Pioli non dovrebbe variare molto oggi, rispetto agli schieramenti titolari visti nelle ultime uscite: questo specie in difesa, visto che alla vigilia di questo match, ancora il tecnico non avrà a disposizione diversi elementi. Senza Romagnoli e Conti, ecco che il reparto a 4 davanti a Gigio Donnarumma dovrà vedere dal primo minuto Gabbia e Kjaer al centro, mentre in corsia Calabria e Theo Hernandez figureranno titolari sicuri. Per la mediana ci sarà spazio poi ancora per la coppia Kessie-Bennacer, anche se non si può escludere che a match in corso ci sia spazio anche per Sandro Tonali, altrimenti fermo in panchina. In attacco il punto di riferimento non più che essere Zlatan Ibrahimovic, di ritorno da una bellissima doppietta segnata solo pochi giorni fa al Bologna: con lo svedese pronti Saelemaekers e Calhanoglu, con sulla destra il ballottaggio tra Daniel Maldini e Castillejo (non ancora al top della condizione).

LE SCELTE DI KNUTSEN

Pure Mister Knutsen non ci riserverà grandi sorprese per le probabili formazioni di Milan Bodo/Glimt: contro un gigante come sono i rossoneri, il tecnico dei norvegesi dovrà puntare solo sui suoi giocatori più esperti e in forma. Fissato dunque il classico 4-3-3, ecco che sarà Haikin il titolare tra i pali, mentre di fronte non mancherà la coppia di centrali Lode-Holbraten: Konradsen e Bjorkan invece si occuperanno delle corsie esterne del reparto. Per la mediana ecco che in cabina di regia non mancherà oggi a San Siro Berg: al suo fianco ecco Fit e Saitnes, anche se Solbakken rimane sempre a disposizione dalla panchina. Pronto poi un aggredito tridente in avanti: Knutsen per provare a scalfire la difesa avversaria si affiderà a Hauge, Zinckernagle e Boniface, ma non scordiamo che per l’attacco non mancano soluzioni alternative altrettanto valide in panchina.

IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Kjaer, T. Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, D. Maldini; Ibrahimovic. All.: Stefano Pioli

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Konradsen, Lode, Holbraten, Bjorkan; Fet, Berg, Saitnes; Zinckernagel, Boniface, Hauge. All.: Kjetil Knutsen



