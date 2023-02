Probabili formazioni Milan Tottenham/ Quote: Bentancur grande assente

PROBABILI FORMAZIONI MILAN TOTTENHAM: CHI GIOCA STASERA?

Le probabili formazioni di Milan Tottenham ci accompagnano verso la partita di questa sera a San Siro, valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Il sorteggio ha decretato questo abbinamento che metterà Antonio Conte di fronte a Stefano Pioli in quello che sarà una sorta di derby delle panchine e quindi il Milan, secondo nel suo raggruppamento alle spalle del Chelsea, dovrà affrontare gli Spurs, che si sono imposti in extremis nel girone D, che era stato uno dei più incerti e combattuti nello scorso autunno: il pronostico sulla carta è apertissimo e il match di oggi potrebbe già avere un peso determinante.

DIRETTA/ Tottenham Manchester City (risultato finale 1-0): Kane travolge Guardiola!

La speranza è che il ritorno della Champions League possa fare bene ai rossoneri che nell’anno solare 2023 hanno vissuto settimane a dir poco difficili, nelle quali sono già svaniti due obiettivi e in campionato si è complicata persino la lotta per il quarto posto, anche se la vittoria contro il Torino è servita almeno per riportare il sorriso. Resta il fatto che due derby persi in tre settimane fanno male, ci vuole una grande serata di Champions League per ripartire, approfittando magari dei problemi di un Tottenham che a sua volta non è di certo al top: andiamo allora a scoprire tutte le ultime notizie circa le probabili formazioni di Milan Tottenham.

Zaniolo al Milan?/ Calciomercato: Tottenham alla finestra, il commento del ct Mancini

PRONOSTICO E QUOTE

Volendo dare nel frattempo uno sguardo alle quote previste dall’agenzia Snai per il pronostico su Milan Tottenham, ecco che i rossoneri stasera partono leggermente favoriti e il segno 1 è quotato a 2,60, con una differenza in realtà minima con il segno 2 per la vittoria del Tottenham, che varrà 2,75 volte la posta in palio. L’ipotesi più remunerativa è infine il pareggio, infatti il segno X per il match di San Siro è quotato a 3,25.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN TOTTENHAM

LE MOSSE DI PIOLI

In questo periodo indovinare le mosse di Stefano Pioli è particolarmente complicato, per le probabili formazioni di Milan Tottenham proviamo a scegliere il modulo più classico, quello che aveva portato i rossoneri allo scudetto. Schieriamo allora il 4-2-3-1, che però non è affatto scontato, inoltre ci sono dubbi anche per quanto riguarda gli interpreti dal primo minuto: in porta Tatarusanu; andiamo sul classico anche in difesa con Calabria, Kjaer, Kalulu e Theo Hernandez da destra a sinistra; Bennacer invece sembra in grado di tornare titolare al fianco di Tonali nel cuore della mediana, con Krunic come alternativa; infine sono quasi tutte in bilico le caselle in attacco, indichiamo Saelemaekers a destra, Brahim Diaz come trequartista centrale e Rafael Leao ala sinistra alle spalle del centravanti Giroud, ma molte variazioni sono ancora possibili.

ZANIOLO AL TOTTENHAM?/ Calciomercato, per Mourinho resta a Roma ma occhio al Milan

LE SCELTE DI CONTE

Sul fronte inglese delle probabili formazioni di Milan Tottenham, ricordiamo che Antonio Conte a centrocampo deve fare a meno dello squalificato Hojbjerg ma anche dell’infortunato Bentancur, dal momento che l’ex bianconero si è rotto il crociato. Ecco allora che potremmo vedere Bissouma al fianco di Sarr nel cuore della mediana del Tottenham, che sarà per forza di cose raffazzonata. Modulo 3-4-2-1, i due esterni dovrebbero essere Emerson Royal a destra e l’ex nerazzurro Perisic a sinistra, con il croato che sentirà aria di derby. Sappiamo che la difesa a tre è cara a Conte, che dovrebbe schierare Forster in porta perché anche Lloris è infortunato e poi Davies, Dier e l’ex atalantino Romero per completare la retroguardia. Fra i tanti ex del calcio italiano ecco anche Kulusevski, che agirà sulla trequarti naturalmente al fianco del sudcoreano Son a supporto di Kane, che è il centravanti intoccabile per il Tottenham.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN TOTTENHAM: IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Kalulu, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, B. Diaz, R. Leao; Giroud. All. Pioli.

TOTTENHAM (3-4-2-1): Forster; Davies, Dier, Romero; Emerson Royal, Sarr, Bissouma, Perisic; Kulusevski, Son; Kane. All. Conte.











© RIPRODUZIONE RISERVATA