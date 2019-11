Probabili formazioni Monchengladbach Roma/ Diretta tv: Under ancora in panchina?

La sfida tra Monchengladbach e Roma, valida per la quarta giornata del girone J dell’Europa League avrà luogo solo domani sera alle ore 21,00 al Borussia park e certo è arrivato il momento di considerare le probabili formazioni del match. Dopo il pareggio ottenuto nella terza giornata, ecco che sia Rose e Fonseca puntano al chiaro successo e certo faranno ben attenzione a disegnare le probabili formazioni di Monchengladbach e Roma. In casa giallorossa però non sarà semplice prepararsi a questo big match di Europa League: l’emergenza in infermeria non è ancora terminata, ma certo oggi e domani lo stesso tecnico della Lupa avrà a disposizione e qualche nome in più rispetto alle ultime uscite. Pure Rose dovrà fare i conti con alcune defezioni specie in attacco, che però non intaccheranno nella potenzialità lo schieramento tedesco. Andiamo allora a vedere le scelte dei tecnici per le probabili formazioni di Monchengladbach e Roma.

DIRETTA TV E STREAMING VIDEO, COME VEDERE IL MATCH

Ricordiamo subito che Monchengladbach Roma domani si potrà seguire in diretta tv in chiaro sul canale Tv8 del digitale terrestre, ed anche con un abbonamento Sky, che trasmetterà la partita sul canale numero 201 del satellite, Sky Sport 1. Per tutti gli abbonati ci sarà anche la possibilità di vedere la diretta streaming video via internet del match, collegandosi tramite smartphone, tablet o smart tv all’app SkyGo, oppure tramite pc al sito skygo.sky.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI MONCHENGLADBACJ ROMA

LE MOSSE DI ROSE

Per il big match di fronte al pubblica di casa il tecnico Rose, dovrebbe puntare ancora sul 4-3-1-2, ma pure non sono impossibili variazioni nello schieramento, considerate anche le tante defezioni registrate nelle ultime settimane. In ogni caso domani sarà sempre Sommer a piazzarsi tra i pali, mentre di fronte al numero 1 si presenteranno Jantschke e Ginter, con Wendt e Lainer adibiti sui lati. Per la mediana dunque la prima ipotesi per il Monchengladbach vede Kramer, Zakaria e Neuhaus titolari ma certo sono possibili soluzioni diverse: toccherà a Herrmann ad agire dietro le due punte. Qui per i tedeschi poi dovremmo vedere titolari in casa Stindl e Thuram visto che Embolo non è al top della condizione.

LE SCELTE DI FONSECA

Per le probabili formazioni di Monchengladbachb Roma, Fonseca non rinuncerà al classico 4-2-3-1, ma domani sera dovremmo rivedere in campo come titolare qualche pezzo da novanta che è rimasto a guardare dalla panchina nell’ultimo match con il Napoli per il Campionato di Serie A. Ecco che già in difesa rivedremo il capitano Florenzi, adibito sull’estreno in coppia con Kolarov: toccherà a Smalling e Fazio coprire la parte centrale del reparto. Per la mediana della Lupa la prima soluzione vede ancora in campo dal primo minuto Mancini e Veretout, mentre sarà Pastore la pedina sulla tre quarti. Non vi sono poi ballottaggi in attacco per la Roma, con Perotti, Dzeko e Zaniolo confermati dal primo minuto, anche se Under è tornato tra i convocati.

IL TABELLINO

BORUSSIA MONCHENGLADBACH (4-3-1-2): 1 Sommer; 18 Lainer, 24 Jantschke, 28 Ginter, 17 Wendt; 6 Kramer, 8 Zakaria, 32 Neuhaus; 7 Herrmann; 13 Stindl, 10 Thuram. All. Rose

ROMA (4-2-3-1): 13 Pau Lopez; 24 Florenzi, 20 Fazio, 6 Smalling, 11 Kolarov; 23 Mancini, 21 Veretout; 8 Perotti, 27 Pastore, 22 Zaniolo; 9 Dzeko. All. Fonseca



