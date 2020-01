PROBABILI FORMAZIONI PARMA ROMA/ Diretta tv: occasione per Cengiz Under

Nelle probabili formazioni di Parma Roma, ancora una volta Paulo Fonseca deve fare i conti con gli infortunati. La rottura del legamento crociato occorsa domenica sera a Nicolò Zaniolo fa sprofondare nell’incubo la formazione giallorossa, che nelle ultime stagioni ha subito tantissimi infortuni di questo tipo; soprattutto, fa perdere al tecnico portoghese uno dei giocatori migliori della stagione, in grado di giocare come esterno ma anche trequartista alle spalle di una prima punta. In sua assenza, Fonseca punterà su Cengiz Under: lanciato da Eusebio Di Francesco, anche il turco ha avuto parecchi problemi fisici e non è più stato in grado di ripetere la prima annata a Roma. Questo ottavo di Coppa Italia potrebbe rappresentarne il riscatto, così come – anche se è brutto dirla in questo modo – l’infortunio di Zaniolo gli apre nuovi spazi aspettando che torni Justin Kluivert, altro elemento che in questo periodo è mancato molto alla squadra giallorossa. (agg. di Claudio Franceschini)

LE NOTIZIE ALLA VIGILIA

Alla vigilia dell’ultima giornata di sfide valide per gli ottavi di finale di Coppa Italia, è tempo di dare uno sguardo alle probabili formazioni di Parma Roma, sfida in programma alle ore 21,15 allo stadio Ennio Tardini di Parma. Una delle sfide più interessanti di questo tabellone di coppa nazionale, considerando che le due squadre arrivano da momenti totalmente diversi: i padroni di casa hanno vinto 2-0 contro il Lecce, i giallorossi sono reduci da due sconfitte di fila in casa contro Torino e Juventus. La posta in palio è alta, senza dimenticare che all’orizzonte c’è la prima giornata di ritorno di Serie A: i gialloblu hanno nel mirino quota 40 punti, la compagine capitolina vuole tornare a recitare un ruolo da protagonista nella zona Champions League…

DIRETTA TV E STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo a tutti gli appassionati che la sfida per gli ottavi di Coppa Italia tra Parma e Roma sarà visibile in diretta tv sulla Rai e per la precisazione su Rai 1, a partire dalle ore 21,15. Sarà dunque garantita anche la diretta streaming video del match, tramite il ben noto portale raiplay.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI PARMA ROMA

LE SCELTE DI D’AVERSA

Buone notizie per Roberto D’Aversa: il tecnico del Parma sta recuperando quasi tutti gli effettivi dopo mesi difficili e l’unico indisponibile risulta essere Yann Karamoh. Tornati sia Inglese che Cornelius, il tecnico gialloblu dovrebbe puntare ancora una volta sull’ex Chievo Verona: l’opzione più probabile è quella di una staffetta. A centrocampo spazio a Hernani in cabina di regia, con Kucka che torna a centrocampo nel suo ruolo di mezzala: l’esterno offensivo sinistro sarà Sprocati. Non può mancare Kulusevski, fenomeno del momento.

LE SCELTE DI FONSECA

Qualche problema in più per Paulo Fonseca, che deve fare i conti con diverse assenze a centrocampo e in attacco. Ovviamente, non sarà della partita Nicolò Zaniolo, che rischia di saltare l’Europeo per l’infortunio riportato contro la Juventus. Out anche Pastore, Mkhitaryan, Kluivert, Santon e Zappacosta. Partiranno sicuramente dal 1′ sia Florenzi che Kolarov, assenti contro il Genoa per squalifica. In attacco spazio al turco Cengiz Under, che affiancherà Lorenzo Pellegrini e Perotti nel trio alle spalle del solito Edin Dzeko.

IL TABELLINO

PARMA (4-3-3): Sepe, Darmian, Bruno Alves, Iacoponi, Gagliolo, Scozzarella, Hernani, Kucka, Kulusevski, Inglese, Sprocati. Allenatore: Roberto D’Aversa.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Smalling, Mancini, Kolarov; Diawara, Veretout; Cengiz Under, Lo. Pellegrini, Perotti; Dzeko. Allenatore: Paulo Fonseca.



