Profezie Nostradamus 2023/ Cosa accadrà: terza guerra mondiale, morte del Papa e…

L’anno nuovo sta per cominciare e non manca l’occasione per dare un’occhiata al futuro e capire che cosa ci attende nel 2023. Le profezie però non sembrano essere delle migliori, almeno secondo le interpretazioni più in voga di quanto scritto da Nostradamus. Cominciamo subito con una profezia che dà voce a uno dei timori più ricorrenti degli ultimi tempi: Nostradamus potrebbe aver previsto lo scoppio della terza guerra mondiale. Una profezia che in realtà era già stata proposta nel 2022, anno che poi ha visto l’escalation della guerra in Ucraina. Nel mondo però ci sono tante altre zone in cui il conflitto sembra dietro l’angolo, dall’Iran fino a Taiwan.

Nostradamus avrebbe visto nelle sue profezie anche un altro evento nel 2023, ossia la morte di un leader e il dolore di un’altra figura analoga. Potrebbe trattarsi del presidente russo Vladimir Putin, forse vittima di una malattia o di una cospirazione, ma anche il presidente degli Stati Uniti Joe Biden non è immune dalle profezie, secondo le quali potrebbe perdere un familiare a lui caro. Nostradamus potrebbe aver previsto nel 2023 anche un’altra morte, quella del Papa. Si tratta di una profezia molto controversa, soprattutto per via della morte di Papa Benedetto XVI sopraggiunta a poche ore dalla fine del 2022 e che renderebbe protagonista di questa nefasta previsione proprio l’attuale Papa Francesco, seppur la speranza sia quella che possa trattarsi di un errore nella datazione del famoso profeta. Tuttavia, secondo Nostradamus, il Papa successivo resterà in carica dal 2023 al 2029, mentre il 2023 sarà anche un anno di forti scandali per la Chiesa cattolica.

Non sono ancora finite le profezie di Nostradamus (o meglio, le interpretazioni dei suoi scritti) relative al 2023. Nell’anno venturo potrebbe infatti essere istituito un Nuovo Ordine Mondiale, con buona pace dei complottisti. Questa nuova istituzione si manifesterebbe con una crisi in borsa e un’instabilità socio-economica nei primi mesi del 2023, quindi una guerra civile negli Stati Uniti, dopo il “fuoco celeste sul palazzo reale” che potrebbe aver rappresentato la morte della regina Elisabetta II. Cambiando decisamente tenore, Nostradamus avrebbe anche previsto un evento particolare ma misterioso legato al pianeta Marte. I suoi scritti sembrano indicare l’arrivo dell’uomo su Marte, ma le missioni spaziali in programma non hanno ancora un obiettivo così ambizioso. Potrebbe allora arrivare qualcos’altro sulla superficie del pianeta rosso? O magari sarà un anno di importanti scoperte scientifiche?

Le profezie di Nostradamus non vanno prese alla lettera né tantomeno bisogna permettere che scatenino il panico. Si tratta spesso di interpretazioni che vengono riproposte di anno in anno e adattate con occhi moderni all’attualità e ai possibili sviluppi di alcune specifiche situazioni. Di rado Nostradamus ha fornito date precise nelle sue profezie, comprese quelle che dovrebbero avverarsi nel 2023, e quelle poche che ha fornito si sono rivelate decisamente sbagliate rispetto ai tempi. Il loro fascino, però, non manca mai di conquistare chi cerca di sbirciare al futuro.











