Pronostici Lipsia Psg/ Quote e previsioni per la semifinale di Champions League

Manca pochissimo al via della prima semifinale di Champion League, prevista questa sera alle ore 21.00 a Lisbona: ma quali saranno i pronostici di Lipsia Psg, big match da cui conosceremo la prima finalista per l’edizione 2019-20 della prima coppa UEFA? Se guardiamo solo all’incrocio e pur memori che si tratta questa sera di una gara secca che si risolverà in soli 90 minuti per il verdetto della finale della Champions League, non esiteremmo a dare il favore del pronostico alla compagine francese di Mister Tuchel. Il Psg rimane infatti una delle blasonate d’Europa, formazione piena di stelle del calcio internazionale, da Mbappè a Neymar e Mauro Icardi, davvero ossessionata dalla Champions League, coppa che ancora manca nella bacheca ufficiali (dopo due semifinali). Ma non solo: non scordiamo che il Paris Saint Germain pure fin qui si è comportato in maniera impeccabile, superando nel finale del torneo anche formazioni forti come Borussia Dortmund e la nostra Atalanta. Ma basta questo per far pendere verso i parigini i pronostici di Lipsia Psg?

PRONOSTICI LIPSIA PSG: QUOTE E PRONOSTICO

Probabilmente, se non conoscessimo l’avversario dei parigini oggi, non avremmo alcun dubbio a concedere a Tuchel il favore del pronostico: ma pur rimanendo il Psg il netto favorito non possiamo trascurare il jolly Nagelsmann. Il Lipsia infatti ha fatto davvero scintille in questa parte finale di stagione, regalando grandi emozioni in campo ma soprattutto colpi di scena. I Tori non rientravano tra i favoriti per la Final Eight della Champions League, specie quando il proprio primo marcatore Timo Werner ha lasciato il club per indossare la maglia del Chelsea.

Pure i tedeschi di Nagelsmann hanno continuato per la propria strada, e contro ogni pronostico sono arrivati fin qui, a giocarsi il pass per la finale. E dire che il Lipsia ne ha superati di avversari importanti, dal Tottenham agli ottavi di finale fino all’Atletico Madrid di Simeone solo pochi giorni fa ai quarti: e ora puntano a eliminare anche i campioni di Francia del Paris Saint Germain.

Certo sulla carta l’impresa rimane rischiosa e non è un caso che anche il portale di scommesse Snai abbia dato il proprio favore alla compagine francese: pure non possiamo escludere un’altro, anzi l’ennesimo ribaltone da parte del jolly tedesco. Considerando comunque le prime quotazioni del match stabilite dalla Snai per i pronostici di Lipsia Psg, ecco che nell’1×2 il successo dei tedeschi è stato oggi dato a 4.25, contro il più basso 1.80 segnato per la vittoria dei parigini: il pareggio invece pagherà la quotazione a 4.00.



