Pronostici Siviglia Inter/ Quote e previsioni per la finale di Europa League 2019-20

Quali sono i pronostici di Siviglia Inter, finalissima dell’Europa League 2019-2020 che si accenderà solo questa sera alle ore 21.00 e tra le mura del Rhein Energie Stadion di Colonia? Certo alla vigilia di questo grane match non è cosa facile fissare con certezza quote e previsioni, ma pure vogliamo provarci lo stesso, anche per avvicinarci a questa partita di grandissimo prestigio nel miglior modo possibile. Come detto prima per l’appunto, fissare i pronostici di Siviglia e Inter, consapevoli che si tratti di una finale non è cosa facile: in novanta minuti può accadere davvero di tutto, specie quando la posta in palio è così grande. Entrambe le formazioni poi hanno dato ampia prova di avere tutte le carte in mano per poter salire sul tetto d’Europa, segnando in questi giorni anche record importanti. Come il Siviglia di Miste Lopetegui, che risulta imbattuto da venti partite in tutte le competizioni: con 11 vittorie e 9 pareggi recuperati negli ultimi mesi è la straccia di imbattibilità più lunga della loro storia. Ma non solo: non dimentichiamo affatto che il club biancorosso rimane il più titolato nella storia della Coppa UEFA/Europa League con 5 trofei vinti e pure va detto che il Siviglia, quando è arrivato in finale, non ha mai perso.

PRONOSTICI SIVIGLIA INTER: QUOTE E PREVISIONI

Dunque, considerati tali dati possiamo dire che i pronostici di Siviglia Inter, finale di Europa League attesa questa sera, pendono a favore di Mister Lopetegui? Non per forza, visto che pure la Beneamata di Conte ha diversi assi nella manica. Anzi uno di questo si chiama Romelu Lukaku, che questa sera inseguirà il record di Ronaldo il Fenomeno del maggior numero di gol realizzati in stagione (per ora il belga ne ha segnati 33 in tutte le competizioni): con lui non mancherà Lautaro Martinez, che ha ritrovato lo smalto della prima parte della stagione (basti vedere cosa è successo con lo Shakhtar) ed è pronto a riformare la coppia “LuLa” che tanto sta facendo sognare i tifosi nerazzurro. Ma non saranno i soli: tutta la formazione, dopo un finale di stagione in Serie A faticoso, ha trovato compattezza e energie nuove. E lo abbiamo visto proprio in questi ultimi match, dove l’Inter ha fornito prestazioni superlative, tanto che ci pare difficile immaginare che la macchina da guerra creata da Conte possa incepparsi proprio ora. E le quotazioni che il portale Snai ha fissato per i pronostici di Siviglia e Inter ci danno anche ragione: basti vedere che cosa è emerso già nell’1×2, dove il successo degli spagnoli nella finale di Europa League è stato dato a 3.40, contro il più basso 2.20 fissato alla vittoria nerazzurra, mentre il pareggio vale 3.45. Chiaramente ancora tutto può accadere questa sera, ma siamo sicuri che almeno lo spettacolo oggi non mancherà a Colonia!



© RIPRODUZIONE RISERVATA