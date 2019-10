Pronostico Barcellona Inter/ Burgnich: possibile pareggio al Camp Nou (esclusiva)

Una settimana veramente importante quella che attende i colori nerazzurri: questa sera infatti al Camp Nou assisteremo al match tra Barcellona e Inter, valida nella 2^ giornata della Champions league e nel weekend Conte troverà sul suo cammino la Juventus di Sarri per la Serie A. Non sarà certo facile gestire i due impegni, ma guardando match per match, ecco che già l’incontro di questa sera contro il Barça di Valverde non sarà assolutamente facile, benchè i blaugrana non siano molto in condizione. Pure strappare un risultato positivo stasera sarà fondamentale per il passaggio del turno. Per presentare questa grande sfida tra Barcellona e Inter abbiamo sentito Tarcisio Burgnich: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Una partita dura, niente da dire, il Barcellona è veramente una grande squadra…

Cosa teme del Barcellona? Il gioco, la sua capacità di tenere il pallone, la manovra corale della squadra, l’organizzazione della squadra.

Griezmann – Suarez i giocatori in più della squadra di Valverde? Non è che il Barcellona stia brillando molto in questo inizio di stagione ma questi due attaccanti Griezmann e Suarez sono veramente forti, difficili da marcare!

Quanto cambierà la presenza di Messi in campo? E’ normale, la sua presenza o la sua assenza cambierebbe molto le cose per l’Inter. Messi resta un calciatore fortissimo, lo sappiamo tutti!

La difesa dell’Inter un punto di forza contro il Barca? Direi di sì, l’Inter dovrà bloccare il Barcellona, fermarlo, evitare che si avvicini all’area di rigore. La difesa nerazzurra potrebbe essere veramente un punto di forza della formazione di Conte.

Lukaku con la esperienza e il suo talento potrebbe fare la differenza? E’ normale, lui potrebbe aiutare molto l’Inter a portare a casa un risultato positivo.

Sarà un’Inter pronta a fare la partita al Camp Nou? Sono fiducioso su questa partita dell’Inter anche se non sarà facile togliere le redini del gioco dalla squadra di Valverde.

Politano potrebbe essere una mossa a sorpresa nell’undici nerazzurro? La sua velocità potrebbe essere importante sulla fascia, potrebbe aiutare molto l’Inter.

Il suo pronostico per Barcellona Inter. Credo a un Inter che sappia resistere al Barcellona, che torni con un risultato positivo. Penso proprio che si possa cogliere un pareggio.

(Franco Vittadini)



© RIPRODUZIONE RISERVATA