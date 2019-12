Pronostico Inter Genoa/ Burgnich: Conte non avrà problemi col grifone! (esclusiva)

Anticipo pesante per la 17^ giornata di Serie A stasera alle ore 18,00 tra Inter e Genoa, allo stadio San Siro. I nerazzurri competono ad ogni turno in vetta con la Juventus di Sarri, ma il pareggio di Firenze ha un po’ frenato la corsa di Conte verso lo scudetto. I rossoblù sono invece in una delicata situazione di classifica dopo la sconfitta rimediata nel derby con la Sampdoria. Sarà una partita quindi vera quella che a Milano vedrà affrontarsi queste due formazioni impegnate sia pure per obbiettivi diversi, con l’Inter indirizzata alla conquista dello scudetto, e il Genoa in affanno per la lotta salvezza. Una partita che potrebbe essere contrassegnata dalle tante assenze sia dell’Inter che del Genoa. Per presentare l’incontro di Serie A abbiamo sentito Tarcisio Burgnich. Eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Partita sulla carta favorevole alla squadra di Conte che non dovrbbere fare fatica a battere il Genoa.

Nerazzurri raggiunti dalla Fiorentina al Franchi se l’aspettava? Diciamo pure che un pareggio al Franchi me l’aspettavo perchè vincere a Firenze non è mai facile per nessuno!

Tante le assenze nella squadra di Conte: un problema in più per la partita col Genoa? Credo poi che se i giocatori messi in campo da Conte disputeranno un buon match non dovrebbero esserci problemi particolari per Handanovic e compagni.

Anche Lautaro Martinez non ci sarà, Politano al suo posto? Alla fine Lautaro Martinez vale Politano e l’Inter non dovrebbe risentire dell’assenza dell’attaccante argentino.

Per lottare per lo scudetto bisognerà intervenire sul mercato? No va bene così, l’Inter va bene così’, alla fine la Juve non è più quella irresistibile di un tempo. C’è la Lazio che è un’altra pretendente al titolo. L’Inter però se saprà giocare nel modo ideale con tutto l’undici nerazzurro sempre concentrato e compatto come squadra potrà vincere questo scudetto.

Che Genoa si aspetta a San Siro? Un Genoa che cercherà di fare la sua partita contro una squadra come l’Inter superiore tecnicamente. Spesso però ci si può anche esaltare di fronte a una “grande”, offrire un rendimento ancora più alto!

Situazione delicata di classifica: come vede il futuro della formazione ligure? Purtroppo il Genoa non sta vivendo un buon momento e dispiace visto che si parla di una squadra che ha fatto la storia del calcio italiano. Potrebbe essere in ogni caso che la sua situazione di classifica migliori in futuro!

Il suo pronostico Inter Genoa. Vedo un successo dell’Inter.

(Franco Vittadini)



