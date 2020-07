Pronostico Juventus Lazio/ Zoff: “Bianconeri favoriti e sulla crisi..” (esclusiva)

Sarà certo il big match della 34^ giornata della Serie A: questa sera alle ore 21.45 a Torino si svolgerà l’incontro tra Juventus e Lazio, il cui esito appare determinante per la consegna dello scudetto. Anche se pure occorrerà tra due formazioni che paiono affrontare un momento di crisi. La Vecchia Signora infatti è si alla prima posizione della classifica, ma è da tre giornate che non trova i tre punti e dunque torna in campo dopo aver anche pareggiato nella precedente giornata contro il Sassuolo. E’ situazione di emergenza anche per Inzaghi e la Lazio, che da quando è ripartito il campionato della Serie A non ha davvero convinto. I biancocelesti hanno infatti perso molto terreno nelle ultime settimane e l’ultimo risultato rimediato in campionato è stato il pari a rete bianche firmato con l’Udinese, pochi giorni fa. Partendo da tali presupposti e con una tale posta in palio, capiamo subito che oggi ci attenderà una partita dura, giocata sul filo dell’equilibrio, dove gli episodi potrebbero rivelarsi decisivi. Per presentare Juventus – Lazio abbiamo sentito Dino Zoff: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Le due squadre sono apparse in difficoltà ultimamente… E’ vero che Juventus e Lazio stanno facendo fatica nelle ultime giornate di campionato, ma hanno il potenziale per fare bene e giocare una buona partita.

Difesa della Juventus in crisi e squadra che non vince: più quali i motivi? Questo in effetti bisogna chiederlo a Sarri che conosce meglio come stiano i suoi giocatori.

Potrebbe essere Douglas Costa la sorpresa della Juve? La Juventus non ha solo Douglas Costa, ci sono tanti giocatori di notevole valore tecnico, di notevole qualità calcistica. Tutti sono in grado di risolvere una partita.

La Lazio invece sembra essere in caduta libera: come reagirà a Torino? E’ una Lazio che sta facendo fatica che sicuramente vorrà offrire una buona prestazione contro la Juventus.

Milinkovic Savic l’uomo match della Lazio? Anche qui ci sono calciatori molto forti, basta citare Immobile che rappresenta un vero punto di riferimento per la Lazio.

Dove si deciderà questo match? Sarà la forza delle due squadre di Juventus e Lazio a decidere l’esito di quest’incontro.

Il suo pronostico su quest’incontro. Vedo favorita la Juventus che giocherà in casa anche se a porte chiuse e potrebbe vincere. L’obiettivo dello scudetto con un successo infatti si farebbe sempre più vicino.

Che dire invece dell’Atalanta che ha fatto un grande campionato questa stagione? Complimenti alla formazione bergamasca che ha offerto grande calcio e si è dimostrata veramente competitiva in questo campionato, in questa stagione. Un’Atalanta veramente straordinaria, al pari delle big.

