Pronostico Juventus Roma/ Zoff: “Un bel test per Allegri” (esclusiva)

Pronostico Juventus Roma, Zoff: sfida equilibrata

Pronostico Juventus Roma? Difficile per una classica del nostro campionato è , in programma stasera alle ore 20.45 all’Allianz Stadium di Torino come posticipo dell’ottava giornata di Serie A. Da una parte la Juventus di Max Allegri, che prima della sosta aveva vinto il derby contro il Torino ma che dovrà ritrovare ancora di più sé stessa, migliorarsi per risalire in una classifica che la vede a quota 11 punti. Dall’altra la Roma di José Mourinho, che sta disputando un ottimo campionato ed è arrivata a quota 15 dopo la vittoria contro l’Empoli di due settimane fa. La sfida tra Allegri e Mourinho sarà in grado di dare ancora più interesse a questo match. Per presentare Juventus Roma abbiamo sentito una leggenda del calcio come Dino Zoff in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score delle partite (8^ giornata)

Pronostico Juventus Roma, che partita sarà? Un incontro che dovrà verificare lo stato di salute della Juventus, i miglioramenti della formazione bianconera.

Crede che la Juventus possa ancora vincere lo scudetto? Coi tre punti si può sempre recuperare e vincere lo scudetto, è possibile anche per la Juventus in questo campionato.

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol: il Milan ribalta il Verona e va in testa

Kean potrebbe essere l’uomo in più della Juventus? Bisognerà vedere chi giocherà, anche se Kean si sta comportando nel migliore dei modi.

Che tipo di Roma metterà in campo Mourinho? Si adatterà al tipo di partita che verrà fuori, mantenendo le caratteristiche di gioco e l’identità della Roma.

Zaniolo cosa potrà fare in Juventus Roma e cosa pensa di lui? Zaniolo è un giocatore molto valido, molto bravo, in grado sempre di mettere la sua impronta in ogni incontro.

Dove si deciderà la partita di questa sera? Penso che si possa decidere a centrocampo, è sempre quello il reparto nevralgico nel calcio.

Probabili formazioni Milan Verona/ Quote, Ciprian Tatarusanu sotto i riflettori

Il suo pronostico su Juventus Roma? Sarà una partita incerta, molto equilibrata, aperta veramente a ogni risultato. (Franco Vittadini)



© RIPRODUZIONE RISERVATA