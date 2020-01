Pronostico Napoli Juventus/ Zoff: Sarri favorito ma per lo scudetto… (esclusiva)

Questa sera alle ore 20,45 e tra le mura del San Paolo andrà in scena per la 21^ giornata di Serie A la partita tra Napoli e Juventus, una classica del nostro campionato, una sfida che ha contrassegnato spesso gli ultimi campionati e che di certo si annuncia bollente, anche se i due club stanno ora vivendo momenti molto diversi. La formazione campana versa infatti in grande difficoltà, ma c’è la speranza che la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia raggiunta pochi giorni fa possa rilanciare la squadra di Gattuso. La Juventus di Sarri invece sta raccogliendo grandi soddisfazioni e pure dopo la vittoria con il Parma, è sempre più leader del campionato di Serie A. Oltre allo stato di forma però vi sono altri motivi che rendono la sfida speciale, come il grande ritorno di Maurizio Sarri al San Paolo, questa volta però con i colori della Vecchia Signora. Per presentare Napoli Juventus abbiamo sentito una delle leggende del calcio italiano Dino Zoff, che ha vestito le maglie di tutti e due questi club: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Una bella partita, anche se poi la Juventus resta superiore sul piano tecnico al Napoli.

Juventus ormai padrona del campionato? Diciamo che la Juventus ha lo scudetto cucito sulle maglie ed è la favorita, anche se poi per la conquista del titolo ci sono anche Inter e Lazio. L’Inter poi potrebbe rafforzarsi molto con i nuovi acquisti del mercato di gennaio.

Come vede il ritorno di Sarri a Napoli? I tifosi come lo accoglieranno? Credo che Napoli abbia tante cose più importanti a cui pensare, piuttosto che fischiare Sarri. Credo poi che i tifosi non possano che accogliere Sarri bene.

Il tridente per la Juventus? E’ un modulo tattico che Sarri ha utilizzato spesso e penso possa farlo anche stavolta al San Paolo.

Si aspetta un Napoli timoroso con la Juve o pronto a fare un grande match? No, il Napoli non gioca con timore, semplicemente ha dei problemi che deve risolvere. Credo quindi che debba dare tutto in campo per ottenere un buon risultato con la Juve.

In campo Demme dall’inizio? Non lo so l’ho visto giocare poco, posso dire che mi sembra forte, sa giocare bene al calcio.

Gattuso a rischio esonero in caso di sconfitta? Mi sembrerebbe esagerata una cosa del genere, non penso proprio che questa cosa debba succedere.

Il suo pronostico su Napoli Juventus. Juve favorita per il miglior valore, la migliore qualità tecnica della sua formazione.

Ha giocato sia con la Juventus, che col Napoli: ricorda qualche partita in particolare? Ne ho giocate tante, non ne ricordo nessuna in particolare, erano tutte molto belle. Quando ero al Napoli c’era veramente un grande entusiasmo quando arrivava la Juventus. Uno spettacolo eccezionale…

