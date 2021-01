Pronostico Sampdoria Juventus/ Zoff: “Signora superiore, ma Ranieri…” (esclusiva)

Pronostico Sampdoria Juventus: la previsione di Zoff

Potrebbe essere il duello delle panchine a decidere Sampdoria Juventus in programma stasera alle ore 18 in quest’anticipo di campionato a Marassi. Claudio Ranieri ci ha abituato a grandi trionfi nella sua carriera, come la vittoria in Premier League del suo Leicester, e sta conducendo la Sampdoria a un’ottima posizione in classifica, come dimostra la vittoria a Parma. D’altra parte Andrea Pirlo ha fame di successi e vuole confermare il buon momento della Juventus dopo la Supercoppa Italiana e il successo contro il Bologna. Un incontro quindi che si presenta molto interessante: ecco Sampdoria Juventus secondo Dino Zoff in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Sampdoria Juventus che partita sarà? Una partita che vede la Juventus favorita, è in grande condizione e sicuramente è superiore alla Sampdoria.

Come la Sampdoria potrebbe mettere in difficoltà la Juventus? Cercando di bloccare le azioni bianconere, anche se la Juventus certamente è difficile da fermare in questo momento del campionato.

Dove potrà arrivare la formazione blucerchiata? La Sampdoria sta facendo bene, penso possa raggiungere una posizione di centro classifica.

Si aspettava qualcosa di più da Chiesa finora? Ci sono tanti calciatori che giocano nella Juventus. Chiesa è uno di questi, lasciamogli solo il tempo di crescere.

Come vede la sfida Ranieri–Pirlo? Ranieri è allenatore esperto che riesce sempre a tirare fuori il meglio dalle sue squadre. E’ un allenatore molto valido. Pirlo è all’inizio, dovremo aspettare per dare un giudizio su di lui.

Il suo pronostico su Sampdoria Juventus? Vedo un successo della Juventus. (Franco Vittadini)

