Pronostico Udinese Juventus/ Calori:”Pirlo favorito, ma occhio a De Paul” (esclusiva)

PRONOSTICO UDINESE JUVENTUS: IL PUNTO DI PIPPO CALORI!

Partita fondamentale quella che si accenderà oggi alle ore 18.00 alla Dacia Arena tra Udinese e Juventus, valida per la 34^ giornata di serie A. La Vecchia Signora, dopo aver solo pareggiato con la Fiorentina, abbisogna di punti pesanti per poter ancora alimentare il sogno Champions: in casa bianconera il clima è tesissimo, e servirebbe davvero una bella vittoria per scacciare via alcuni fantasmi.

Pure di contro ecco una squadra solida, certa della salvezza a fine stagione come è l‘Udinese di Gotti: i friulani, dopo aver regolato i conti con il Benevento, sono pronti oggi al colpaccio. Per presentare questo match abbiamo sentito Alessandro Calori: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Una partita fondamentale per la Juventus che dovrà solo vincere, che dovrà portare a casa da Udine i tre punti. L’Udinese invece giocherà più tranquilla avendo già raggiunto il suo obiettivo della salvezza.

Campionato positivo quello dell’Udinese? Direi di sì perchè a differenza degli altri anni ha raggiunto una salvezza tranquilla. Quindi un buon campionato.

Scuffet potrebbe essere decisivo… Scuffet ha giocato pochissimo quest’anno, avrà così l’occasione di mettersi in mostra, di farsi vedere contro la Juventus.

In caso di sconfitta Pirlo esonerato… Non lo so si dicono tante cose, si leggono tante cose, non posso sapere effettivamente cosa succederà.

Che partita si aspetta dalla Juventus? Mi aspetto una Juventus che giochi con tante motivazioni, pronta a dare tutto in campo.

Dove si deciderà questo match? Di solito è in attacco che si decide l’esito di una partita, è lì davanti dove si decide l’esito di un incontro.

Il suo pronostico su Udinese – Juventus. Vedo un successo della Juventus che avrà veramente bisogno di vincere o un pareggio. Juve che però dovrà però superare il reparto difensivo dell’Udinese molto buono e stare attenti a De Pol un giocatore in grado sempre di risolvere ogni match.

(Franco Vittadini)

