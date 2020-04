Protezione civile, diretta conferenza stampa/ Video: bollettino coronavirus 11 aprile

Dopo la conferenza stampa “flash” di ieri, la Protezione civile torna oggi ad aggiornarci sulla diffusione del coronavirus in Italia. È atteso infatti un nuovo bollettino con gli ultimi dati. L’appuntamento è fissato alle 18 di oggi, sabato 11 aprile 2020, e verrà trasmesso in diretta tv dai canali all-news, in video streaming sui canali social del Dipartimento. Disponibile quindi la diretta Facebook così come il canale YouTube della Protezione civile. Non essendoci in programma una conferenza stampa del premier Giuseppe Conte, non ci sarà il bisogno di “accorciare” l’incontro con i giornalisti. Ieri infatti per via dell’annuncio del nuovo Dpcm, l’appuntamento con Angelo Borrelli è durato meno del previsto. Oggi dunque sarà possibile analizzare con più precisione il trend. Intanto sappiamo che per il settimo giorno consecutivo sono calati i ricoveri in terapia intensiva. Ieri ne sono stati segnalati 3.497 in tutto, quindi 108 in meno rispetto a giovedì. L’auspicio che è arrivino altre conferme positive in tal senso.

BOLLETTINO PROTEZIONE CIVILE: ANCORA ALTO NUMERO MORTI

Importante è anche il dato relativo ai dimessi/guariti in Italia dopo aver contratto il coronavirus. Secondo il bollettino di ieri fornito dalla Protezione civile in conferenza stampa, sono 30.455 le persone guarite, 1.985 in più del giorno precedente. Resta però alto anche il numero delle vittime: sono 18.849 dopo aver contratto il coronavirus, per un aumento quindi di 570 morti, mentre giovedì era stato di 610. I casi sono invece saliti di 1.396 unità: gli attualmente positivi infatti sono 98.273. Dai dati forniti dalla Protezione civile è emerso che la Regione Lombardia resta quella più colpita, sia a livello di contagiati che di decessi. È cresciuto anche il numero dei tamponi: complessivamente ne sono stati fatti 906.864, quindi oltre 53mila più di giovedì. Di questi oltre 906mila tamponi ben 453mila ne sono stati fatti in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, le regioni dove la pressione del coronavirus è più forte. Ma è un numero destinato a salire visto che continua il monitoraggio.

BOLLETTINO PROTEZIONE CIVILE DEL 10 APRILE





