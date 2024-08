Qual è il punteggio minimo per rientrare nella graduatoria Medicina 2024, dove e quando verranno pubblicati i risultati dei test che si sono tenuti lo scorso luglio e come si deve procedere d’ora in poi? Tutte domande che in queste ore – per non dire giornate – staranno attanagliando la mente dei migliaia di aspiranti camici bianchi che ambiscono a riservarsi un posto tra le file delle tante facoltà mediche del nostro bel territorio e si trovano (loro malgrado) a fare i conti con un sistema di test che cambia di anno in anno.

Tra queste righe cercheremo di sciogliere tutti i dubbi sui test di Medicina 2024, partendo dal ricordare che la sessione di esami che si è tenuta a luglio ha visto – per la seconda volta – il superamento definitivo dell’odiato e contestato TOLC MED a favore di un nuovo sistema che prevede la pubblicazione di 7mila domande tipo su di un database pubblico un paio di settimane prima del test.

La conseguenza (con il senno di poi ovvia) è che i risultati preliminari sono stati sorprendenti con un vero e proprio boom di 90 – ovvero il punteggio massimo – in tutta Italia e la necessità di definire un nuovo punteggio minimo per rientrare nella tanto agognata graduatoria: questo è sicuramente il dubbio principale degli aspiranti medici e soffermandoci un attimo su questo punto ci preme sottolineare che per ora non c’è ancora una risposta da parte del MIM; con ipotesi che parlano di almeno 70/75 punti necessari e certezze che non arriveranno prima del 10 settembre.

La buona notizia – nel frattempo – è che pur in assenza di risposte sui punteggi sono stati pubblicati nella mattinata di oggi i risultati dei test di Medicina svolti il 30 luglio; la pubblicazione era attesa attorno alle 12, ma il MIM ha colto tutti di sorpresa pubblicando con un paio di ore d’anticipo e già ora è possibile consultarli: per farlo sarà necessario semplicemente accedere alla propria area riservata del portale Universitaly dove si può anche consultare la prova svolta, le risposte e la propria anagrafica.

Sempre da Universitaly si dovrà anche chiedere l’accesso alla graduatoria, avendo cura di scegliere il punteggio migliore conseguito tra la prova del 28 maggio e quella del 30 luglio e con un limite fissato dal MIM alle ore 15 del 2 settembre 2024: oltre quella data chiunque non avrà presentato la domanda verrà automaticamente escluso e dovrà attendere fino al prossimo anno per cercare di accedere nuovamente alle facoltà mediche; mentre chi arriverà in tempo dovrà attendere ancora altri 8 giorni per poter consultare – il 10 settembre – la graduatoria nazionale definitiva e attendere i primi scorrimenti dei rinunciatari.