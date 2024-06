Test medicina 2024: online graduatoria e punteggi/ Dove trovarli e come partecipare alla seconda sessione

Dopo poco più di un paio di settimane gli aspiranti medici, infermieri, odontoiatri e veterinari possono tirare un meritato sospiro di sollievo perché finalmente sono stati pubblicati – con alcuni giorni di ritardo rispetto alle aspettative – i punteggi del Test di ingresso di medicina che si è tenuto il 28 di maggio e che permetteranno nelle prossime ore di stilare la graduatoria. Un passaggio, insomma, fondamentale ed attesissimo, ma che quest’anno non rappresenterà un via libera definitivo alle facoltà universitarie, perché gli aspiranti camici bianchi dovranno sostenere ancora un secondo Test di medicina, già programmato per il 30 luglio 2024 e che sarà obbligatorio per tutti, senza distinzioni di sorta.

Soluzioni Test di Medicina e Veterinaria 2024/ "Quesiti facili? Punteggio minimo più alto": attesa risultati

Partendo proprio da qui – e a punteggi ci arriveremo tra poco – vi ricordiamo che se dal prossimo anno accademico aspirate a frequentare una qualsiasi facoltà di medicina, dopo aver consultato la prima graduatoria provvisoria dovrete perfezionare l’iscrizione alla prova di luglio del Test di medicina entro (e, come sempre, non oltre) il 23 del prossimo mese. Ad agosto poi potrete conoscere i nuovi risultati aggiornati ed entro il 10 settembre uscirà la graduatoria nazionale semi-definitiva, con gli slittamenti e gli aggiustamenti per rinunciatari ed esclusi previsti entro il 18 dello stesso mese.

Test Medicina 2024, oggi prima sessione: nuovo metodo d'esame/ Domande, quando arrivano soluzioni e risultati

Dove trovare punteggi e graduatoria del Test di medicina 2024

Ora, torniamo al presente e ai primissimi risultati provvisori del Test di medicina del 2024 per chiarire subito agli aspiranti medici del futuro che i punteggi sono già disponibili in questo momento sulla piattaforma Universitaly: per consultarli, però, vi servirà il codice che vi è stato assegnato prima del test lo scorso 28 maggio. Se ve lo foste dimenticato o l’aveste perso, allora dovrete pazientare ancora almeno fino al 19 giugno per la pubblicazione nella vostra area riservata – ovviamente sempre su Universitaly – dell’elaborato del Test di medicina con il suo punteggio.

Test Medicina 2024, domani 28 maggio prima sessione/ Come sarà la prova, quesiti e quanti posti disponibili

Fermo restando quanto vi abbiamo detto prima sulle scadenze, è anche importante ricordare che il prossimo 10 di luglio verrà pubblicata la nuova banca dati con le 3.500 domande e risposte da cui verranno sorteggiati i quiz del Test di medicina e che saranno completamente differenti da quelle di maggio. Da una rapida occhiata ai risultati dell’ultimo test, infatti, emerge a gran voce l’importanza del database, visto che complessivamente il punteggio minimo ottenuto a maggio era di 61, con ben 621 candidati che hanno raggiunto il massimo di 90 punti: lo scorso anno ce ne fu solamente uno.











© RIPRODUZIONE RISERVATA