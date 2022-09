Quando ci sarà spoglio Elezioni Politiche 2022/ E quando si sapranno i risultati

ELEZIONI POLITICHE 2022, QUANDO COMINCIA SPOGLIO?

Sappiamo quali sono gli orari per votare alle elezioni politiche 2022, cioè oggi dalle ore 07 alle 23, ma quando ci sarà lo spoglio? Quando sapremo quindi i risultati? L’esito delle elezioni politiche 2022 potrebbe essere già chiaro nella notte tra domenica e lunedì, anche se per i risultati definitivi si dovrebbe attendere di più, anche più giorni. A tal proposito, è importante sapere che lo spoglio, quindi l’operazione di scrutinio dei voti, inizierà con le schede del Senato, a seguire poi quelle della Camera. La novità riguarda le prime, perché fino alle precedenti elezioni per il Senato votarono solo over 25, invece dopo l’introduzione della legge costituzionale dell’ottobre 2021 potranno votare per il Senato tutti i cittadini a partire da 18 anni.

Quando comincerà lo spoglio e quando si sapranno i risultati delle elezioni Politiche 2022? Dopo che suonerà il gong alle 23 con la chiusura dei seggi, i media potranno pubblicare i varie exit poll realizzati dagli istituti specializzati. Sono indagini effettuate tramite interviste a campione agli elettori all’uscita dei seggi. Di solito sono considerati piuttosto attendibili, ma siccome in passato non sono mancati flop (basti pensare a quanto accaduto nel 2013, quando fu attribuita la vittoria al centrosinistra), si ha ora l’abitudine di aspettare le proiezioni, che vengono considerate più attendibili perché si riferiscono ai voti reali.

ELEZIONI POLITICHE 2022, QUANDO RISULTATI DEFINITIVI?

Dopo l’uscita degli exit poll e dopo la pubblicazione delle prime proiezioni, con lo spoglio dei voti in corso, avremo un primo quadro indicativo riguardo i risultati delle elezioni politiche 2022. Alla luce della legge elettorale in vigore, che è il Rosatellum, per il quale una lista o una coalizione per ottenere una maggioranza parlamentare deve ottenere almeno il 40% dei voti nella parte proporzionale e vincere almeno con il 60% nei collegi uninominali, allora già nella notte potremo capire se ci sarà un vincitore o un pareggio elettorale.

Di conseguenza, i risultati delle elezioni politiche 2022 dovrebbe essere chiaro già nella mattinata di lunedì 26 settembre, a meno che non vada in scena un testa a testa serratissimo, come accaduto nel 2006 quando Romano Prodi vinse per 25mila voti. Potrebbero poi verificarsi contestazioni o riconteggi, ciò potrebbe allungare i tempi. Ad esempio, alle recenti elezioni amministrative i dati ufficiali di alcune sezioni sono stati comunicati anche una settimana dopo la chiusura dei seggi.











