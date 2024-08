QUANDO GAREGGIA PALTRINIERI, TANTA ATTESA PER GREG E ACERENZA

Quando gareggia Paltrinieri alle Olimpiadi 2024 e dove vederlo. Dopo il bronzo negli 800 metri e l’argento nei 1500 metri sempre stile libero, Greg chiuderà la sua avventura a Cinque Cerchi in quel di Parigi con la gara dei 10 km nuoto di fondo.

È giusto però ricordare che Greg non sarà l’unico azzurro impegnato in questa specialità dato che Domenico Acerenza vorrà dire la propria dopo un inizio di stagione molto positivo. Nelle due 10 km a cui ha partecipato, il nuotatore di Potenza è arrivato settimo nei Mondiali di Qatar e quarto negli Europei di Belgrado.

Gregorio Paltrinieri, nuota i 10km nella Senna?/ Il Cio “Inquinato? Fiume balneabile, abbiamo gli esami”

Per quanto riguarda i favoriti alla conquista della medaglia d’oro, Paltrinieri parte leggermente indietro anche se sulla carta sono in pochi a poter ambire un tempo migliore della medaglia di bronzo a Tokyo in questa specialità.

Il grande nome è Kristof Rasovszky, arrivato proprio davanti a Paltrinieri a Tokyo, seguito dal padrone di casa Marc-Antoine Olivier che vanta un bronzo Olimpico a Rio. Impossibile non nominare il campione in carica Florian Wellbrock. Da vedere come si comporterà Daniel Wiffen, reduce dalla medaglia d’oro negli 800 metri e bronzo nei 1500, tutte e due stile libero.

Gregorio Paltrinieri si ritira dopo l’argento alle Olimpiadi di Parigi 2024?/ “Volevo lasciare da vincente…”

QUANDO GAREGGIA PALTRINIERI, LA DATA E I VARI CANALI

Quando gareggia Paltrinieri alle Olimpiadi 2024 e dove vederlo. Dopo aver fatto tutte le anticipazioni del caso, menzionando anche la prestigiosa presenza di Domenico Acerenza, e indicano i possibili favoriti possiamo andare a vedere nel dettaglio quando e dove poter assistere alla 10 km di nuoto maschile.

ore 7:30 di venerdì 9 agosto 2024 La sveglia andrà puntata presto poiché l’orario di partenza è fissato alle esattamente come per la femminile disputata il giorno prima. Naturalmente bisognerà sperare che le acque della Senna non creino problemi come nei giorni precedenti, quando erano stati annullate anche sessioni di allenamento.

Tornando alla gara e restano il più ottimisti possibili, per quanto riguarda dove vedere la gara vi ricordiamo la tripla possibilità: sulla Rai, che come sempre da priorità agli atleti italiani tra Rai 2 e Rai Sport (canale 58), su Sky nei vari canali tematici e infine Discovery, che trasmette tutte le gare dei Giochi Olimpici. Naturalmente Rai, Sky e Discovery possono riprodotte anche nelle loro rispettive applicazioni su telefono, tablet e computer.

Medaglia d'argento Paltrineri 1500 sl/ Finke oro con record del mondo! (Olimpiadi Parigi 2024, 4 agosto)