La diretta di Gregorio Paltrinieri in finale degli 800 metri stile libero alle Olimpiadi di Parigi 2024 è tra gli appuntamenti più attesi per oggi – 30 luglio 2024 – in quanto occasione ghiotta per arricchire ulteriormente il bottino azzurro in ottica medagliere. Il nuoto sta regalando grandi soddisfazioni nei diversi stili e discipline e per il campione azzurro, che arriva forte del terzo miglior tempo complessivo, è forte il tifo di tutto il Paese.

La diretta di Gregorio Paltrinieri in finale degli 800 metri stile libero alle Olimpiadi di Parigi 2024 è prevista per le 21.03 di oggi – 30 luglio 2024 – e insieme al nostro asso azzurro in vasca ci sarà anche colui che detiene forse il favore del pronostico, Wiffen. L’Irlandese nelle fasi precedenti si è mostrato ancora una volta in grande forma e al contempo non sono da sottovalutare le prestazioni dell’americano Bobby Finke. In ogni caso, Gregorio Paltrinieri non è stato da meno in termini di performance; eccelso all’esordio e costante fino alla finale. L’obiettivo è dunque aggiungere un’altra medaglia in bacheca dopo l’oro a Rio 2016 e l’argento a Tokyo 2020.

COME VEDERE LA DIRETTA GREGORIO PALTRINIERI FINALE 800 METRI STILE LIBERO, OLIMPIADI 2024 IN STREAMING VIDEO TV

Volete assistere a tutte le Olimpiadi Parigi 2024 e tifare per Paltrinieri? La diretta di Gregorio Paltrinieri nella finale degli 800 metri stile libero alle Olimpiadi di Parigi 2024 sarà disponibile in chiaro su Rai Due come tutti gli altri eventi sportivi della competizione. L’appuntamento è anche su Rai Sport al canale 58 del digitale terreste. La diretta streaming della contesa olimpica sarà invece disponibile sulla piattaforma RaiPlay.

DIRETTA GREGORIO PALTRINIERI FINALE 800 METRI STILE LIBERO OLIMPIADI PARIGI 2024: LE PROSPETTIVE

C’è grande attesa per la diretta di Gregorio Paltrinieri nella finale degli 800 metri stile libero alle Olimpiadi di Parigi 2024. Non potrebbe essere altrimenti dopo la grande prova di ieri nelle qualificazioni, in cui si è classificato al secondo posto dopo essere stato in testa per un lungo tratto. Anche un altro italiano in gara, ossia Luca De Tullio che ieri si è classificato quinto riuscendo comunque ad entrare nella schiera dei finalisti per gli 800 metri stile libero. Attenzione a Jaouadi e Finke, nuotatori di grande livello che potrebbero insidiare i due italiani.

Gregorio sembra in grande forma sia mentale che fisica e adesso non resta che attendere la diretta nella finale degli 800 metri stile libero alle Olimpiadi di Parigi 2024 – oggi martedì 30 luglio 2024 alle ore 21.03 – per concentrare tutto il tifo per lui.