Quando sarà lo spoglio risultati Elezioni Europee 2024/ Ue, poi Regionali e poi Comunali

Dal 6 al 9 giugno in tutta Europa si è votato per le elezioni europee 2024 ma la vera attesa è per quando sarà l’inizio dello spoglio con tutti i risultati: in Italia gli elettori sono stati chiamati alle urne nel weekend, dall’8 al 9, dunque sabato e domenica. Le operazioni di voto per la prima giornata, dunque quella dell’8, hanno preso il via alle 14 fino alle 22, mentre per la seconda giornata, quella di domenica, si è votato a partire dalle 7 di mattina fino alle 23. In Piemonte i cittadini hanno votato anche per le elezioni regionali dalle 15 alle 23 di sabato: per chiunque ha votato, sia per elezioni amministrative (che si svolgeranno in 3700 Comuni), sia per le europee, sia per le regionali in Piemonte, il seggio è rimasto lo stesso.

ELEZIONI EUROPEE 2024 E UCRAINA/ Come la guerra cambia il (prossimo) parlamento Ue

In tutta Europa, per le europee, verranno eletti 720 deputati, di cui 76 in Italia: le liste sono divise per circoscrizione elettorale e in totale sono 5, una per il Nord Occidentale, una per il Nord Orientale, una per il Centro, una per il Sud e una per le isole. Dopo il voto inizieranno le operazioni di spoglio: andiamo a vedere quando saranno esaminate le schede e dunque quando diventeranno ufficiali i risultati.

VISTO DA SINISTRA/ Se il voto europeo boccia (o promuove) la strategia di Toti

Spoglio elezioni europee 2024, amministrative e regionali

Le operazioni di votazione per le elezioni europee si sono svolte sabato 8 giugno dalle ore 15.00 alle ore 23.00 e domenica 9 giugno 2024 dalle ore 7.00 alle ore 23.00. Quando inizierà invece lo spoglio delle schede? Lo scrutinio comincerà subito dopo la chiusura dei seggi, dunque la sera stessa di oggi, domenica 9 giugno. Non sarà così però anche per le amministrative: lo scrutinio delle schede per le comunali avrà inizio infatti domani lunedì 10 giugno 2024 alle ore 14.00.

Allo stesso orario comincerà anche lo spoglio delle elezioni regionali in Piemonte 2024: dunque anche per conoscere i nuovi rappresentanti di Torino e dintorni, bisognerà attendere la giornata di domani, lunedì 10, anzi, molto più probabilmente la serata. Dunque, ricapitolando, gli scrutatori esamineranno subito, dopo la chiusura delle urne delle 23, le schede elettorali per le europee, che determineranno i rappresentanti dell’Italia al Parlamento UE: il giorno dopo si conosceranno invece i risultati delle amministrative dei 3700 Comuni d’Italia e quelli delle elezioni regionali in Piemonte 2024.

SCENARIO UE/ Quella "Conferenza sul futuro dell'Europa" sparita dal confronto elettorale

© RIPRODUZIONE RISERVATA