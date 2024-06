Risultati Elezioni Regionali Piemonte 2024/ Diretta affluenza, candidati, come si vota: Cirio vs Pentenero

VERSO I RISULTATI DELLE REGIONALI PIEMONTE 2024, DIRETTA ELEZIONI

Urne di nuovo aperte in Piemonte per le Elezioni Regionali 2024, poi la diretta di oggi, domenica 9 giugno, si soffermerà sui risultati: gli elettori hanno la possibilità di recarsi al proprio seggio di riferimento dalle 7 alle 23, ricevendo anche la scheda elettorale per le elezioni europee 2024 e le amministrative, nel caso in cui il proprio comune sia coinvolto dalle comunali (in Piemonte sono 20). In questa fase l’attenzione è rivolta ai dati sull’affluenza, visto che il capitolo relativo all’esito di tale consultazione e alla composizione del nuovo Consiglio regionale si aprirà solo dopo la chiusura delle urne.

In occasione delle precedenti elezioni regionali in Piemonte a trionfare fu la colazione del centrodestra con Alberto Cirio, che è quindi il presidente uscente e uno dei candidati di quest’anno: nel 2019 vinse con il 49,86%, superando il rivale Sergio Chiamparino del centrosinistra che non andò oltre il 35,80%. Proprio Cirio è indicato come il favorito, mentre nel centrosinistra la situazione è più frammentata, visto che il Pd non è riuscito a trovare un accordo col M5s, che anzi ha lanciato una sua candidata.

RISULTATI PIEMONTE, CHI SONO I 5 CANDIDATI E LE 13 LISTE A SOSTEGNO NELLE ELEZIONI REGIONALI 2024

Sono 5 i candidati presidente della Regione Piemonte per 13 liste, ma la sfida sembra tutta focalizzata sul governatore uscente Alberto Cirio e Gianna Pentenero del centrosinistra. Il primo è sostenuto dal centrodestra, in particolare da Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Noi moderati e Piemonte Liberale e Moderato, mentre l’ex assessore alle politiche per la sicurezza e al lavoro di Torino può contare su Pd, Alleanza Verdi e Sinistra, Piemonte ambientalista e solidale, Stati Uniti d’Europa e la lista civica Pentenero.

Niente campo largo, perché il M5s ha deciso di correre da solo e sostenere la candidatura di Sarah Disabato, coordinatrice regionale e capogruppo uscente, nonché consigliera regionale. Tra gli outsider ci sono Francesca Frediani, attivista No Tav con un passato pentastellato, che è stata consigliera regionale due volte e si candida con la lista Piemonte popolare; Alberto Costanzo, esponente del nuovo partito antisistema di Cateno De Luca, Libertà, che si era candidato alle politiche con Italexit.

COME SI VOTA IN PIEMONTE ALLE ELEZIONI REGIONALI 2024: VOTO DISGIUNTO E PARITÀ DI GENERE

Gli elettori chiamati alle urne in Piemonte per le Elezioni Regionali 2024 hanno diversi modi per esprimere il proprio voto. Si rivela piuttosto articolato, infatti, il come si vota, ma partiamo dalla prima opzione: si può votare il candidato Presidente, la sua lista e una circoscrizionale collegata. I casi però sono due se non si vuole esprimere la preferenza: bisogna tracciare un segno sul nome del candidato presidente e sulla lista circoscrizionale collegata, in alternativa sulla lista del candidato presidente e sulla lista circoscrizionale a lui collegata. In ognuno di questi due casi il voto è attribuito al candidato governato, alla sua lista regionale e a quella circoscrizionale collegata. Se invece volete esprimere la preferenza, il voto va espresso segnando il nome del candidato presidente e su una lista circoscrizionale collegata, indicando il nome di massimo due candidati vicino al contrassegno, ma nel rispetto della parità di genere. Questo vuol dire che le due preferenze devono essere di genere diverso, altrimenti la seconda è nulla. In alternativa, si può segnare la lista regionale e una circoscrizionale scrivendo il nome di massimo due candidati sempre rispettando la regola della parità di genere. In ogni caso il voto viene assegnato al candidato prescelto, alla lista regionale e a quella circoscrizionale, oltre ai candidati della lista circoscrizionale prescelti.

Andando a vedere come si vota alle Elezioni Regionali Piemonte 2024, ci sono anche modalità più semplici, solo il candidato presidente e la sua lista regionale segnando solo la lista circoscrizionale: così il voto viene esteso automaticamente all’aspirante governatore e alla sua lista regionale. Chi vuole esprimere la preferenza deve solo aggiungere i nomi di massimo due candidati o indicare direttamente questi, perché in ogni caso il voto va ai candidati prescelti e alla loro lista circoscrizionale, così pure al candidato presidente e alla sua lista regionale.

L’opzione in assoluto più semplice è quella che prevede di votare solo il candidato presidente e la sua lista regionale, segnando il nome del primo o la lista regionale: il voto in entrambi i casi va al candidato governatore e alla sua lista regionale. Completiamo il focus sul come si vota alle Elezioni Regionali Piemonte 2024 con il voto disgiunto, che si configura quando si vota il candidato Presidente, la sua lista regionale e una lista circoscrizionale però non collegata.

Le opzioni sono tre, di cui due senza preferenza. Dunque, potete segnare il nome del candidato presidente e una lista circoscrizionale non collegata o tracciare la lista regionale e una lista circoscrizionale non collegata, così il voto va all’aspirante governatore, alla sua lista regionale e alla lista circoscrizionale che non è a lui collegata. La terza e in generale ultima opzione prevede un segno sul nome del candidato presidente o sulla lista regionale, scrivendo però i nomi di massimo due candidati vicino al simbolo della lista circoscrizione però non collegata, sempre rispettando la parità di genere.











