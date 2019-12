Quando si giocano gli ottavi di Champions League?/ Le date possibili

Una domanda legittima, nel giorno del sorteggio, può essere: quando si giocano gli ottavi di Champions League? Andiamo allora a presentare le date possibili, tenendo conto che per ora si tratta solo di indicazioni e non possiamo dirvi precisamente quando giocheranno Juventus, Napoli e Atalanta. Come già negli anni scorsi, sia le partite d’andata sia quelle di ritorno degli ottavi di Champions League saranno spalmate su due settimane diverse e dunque globalmente dureranno circa un mese. Appuntamento per le partite d’andata in casa delle seconda classificate il 18, 19, 25 oppure 26 febbraio, con due partite in ciascuna serata, mentre al ritorno le date da considerare sono quelle del 10, 11, 17 e 18 marzo 2020.

QUANDO SI GIOCANO GLI OTTAVI DI CHAMPIONS LEAGUE? INFO UTILI

Dunque: due partite per ogni sera e di conseguenza quattro a settimana, ecco perché serviranno due settimane per completare l’andata e altrettante per le sfide di ritorno degli ottavi di Champions League. Possiamo al momento aggiungere che sicuramente le tre squadre italiane non giocheranno tutte nella stessa settimana, dunque ne avremo due in una (ma comunque in giorni presumibilmente distinti) e una nell’altra. Inoltre, chi gioca dopo all’andata completerà dopo anche il ritorno: dunque andata il 18-19 febbraio e ritorno il 10-11 marzo nel primo caso, 25-26 febbraio e poi 17-18 marzo nel secondo. Il calendario esatto sarà stilato dalla Uefa quando saranno stati definiti tutti gli accoppiamenti, utilizzando come criterio principale proprio la massima divisione di partite delle squadre di ciascuna nazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA