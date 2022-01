Replica Grande Fratello Vip 2021, 32a puntata in streaming/ Caso Ricciarelli e…

La trentaduesima puntata del Grande Fratello vip 2021 è stata trasmessa venerdì 7 gennaio, in prima serata su canale 5, incollando davanti ai teleschermi 3.459.000 spettatori pari al 21% di share. La trentaduesima puntata della sesta edizione del reality show è stata ricca di momenti importanti. Ad aprire la puntata è stato Alfonso Signorini che è entrato nella casa più spiata d’Italia per bacchettare tutti i concorrenti per i toni e le parole forti che sono volate negli ultimi giorni durante pesanti discussioni. Al centro della puntata c’è stato il caso Katia Ricciarelli le cue frasi rivolte a Lulù Selassiè hanno spinto il web a chiedere la sua squalifica. Signorini e gli autori, tuttavia, hanno deciso di non adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti nè della Ricciarelli che nei confronti degli altri concorrenti.

Tra i momenti più belli della puntata che vale la pena rivivere c’è sicuramente l’incontro tra Manuel Bortuzzo e il fratello Kevin. Dopo quattro mesi si sono rivisti sulla passerella della casa del Grande Fratello e non sono mancate le lacrime, ma anche i sorrisi. Innamoratissimo, infatti, Manuel ha più volte tirato in ballo Lulù fino a presentarla ufficialmente al fratello.

Grande Fratello Vip 2021: la sorpresa di Dayanel Mello e le immunità

Altro bel momento della trentaduesima puntata del Grande Fratello Vip 2021 è stata la sorpresa di Dayane Mello all’amica Soleil Sorge. Tornare nella casa dove ha vissuto mesi intensi ha regalato delle fortissime emozioni amplificate poi dall’incontro con Soleil. Lo scenario è poi cambiato con la presentazione ufficiale di Delia Duran come nuova concorrente. Signorini ha dato il via alla quarantena della moglie di Alex Belli che varcherà la porta rossa durante la puntata di venerdì 14 gennaio.

Infine, non sono mancate le polemiche durante le immunità. Tutti i concorrenti hanno scelto un compagno a cui regalare l’immunità. La scelta di Alessandro Basciano di regalarla a Gianmaria Antinolfi ha scatenato la reazione di Sophie Codegoni. Il momento delle immunità, tuttavia, ha regalato anche un momento romantico quando Manuel Bortuzzo ha svelato di volerla regalare a Lulù perchè “è il mio amore e vorrei vederla arrivare fino al 14 marzo”.

Come vedere la replica della 32a puntata del Grande Fratello Vip 2021

Chi non ha potuto seguire in diretta le emozioni della trentaduesima puntata del GF Vip 2021 può recuperare con la replica, in onda oggi, sabato 9 gennaio, in prima serata, su La5, canale 30 del digitale terrestre. E’ possibile, inoltre, vedere la replica online sul sito ufficiale del reality e su Mediaset Play. Per vederla basta collegarsi al sito o scaricare l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi.



