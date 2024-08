Oltre ad essere un campione a tutto tondo in gara alle Olimpiadi di Parigi 2024, Riccardo Orsoni è anche uno degli atleti considerati più “sexy” dell’evento sportivo francese. Parte delle Fiamme Gialle e ateta professionista di Race Walk, il bellissimo Riccardo Orsoni è molto geloso della sua vita privata, tanto da non lasciar trasparire nessun indizio su una possibile fidanzata. Il suo profilo Instagram trabocca di foto sportive e di scatti che immortalano le vittorie di cui è più fiero: da quella di Roma fino a Budapest, una carriera che in molti si sognano alla sua giovane età. Riccardo Orsoni è originario di Piadena, in Provincia di Cremona.

In questi momenti, tutto il suo paese sta facendo il tifo per lui, insieme all’Italia intera, che vuole a tutti i costi un’oro in atletica. Appassionatosi grazie al suo maestro Giangiacomo Contini, si è messo alla prova in tutto il mondo, anche in Lituania, dove è stato il primo azzurro ad aggiudicarsi la Coppa Europa per la marcia. Riccardo Orsoni è anche un grande appassionato di cultura, oltre alla dedizione allo sport, si sta laureando in Beni Culturali all’Università di Parma e tra i suoi hobby, ama molto i tatuaggi. Su Instagram si può vedere, infatti, una foto in cui si fa imprimere sul corpo un’immagine dedicata al suo territorio cremonese. Nella sua vita, però non c’è stata solo l’atletica: da piccolo era un grande appassionato di calcio, di basket e persino di danza moderna, sport che ha praticato fino a qualche anno fa.

Riccardo Orsoni sta con Sara Vitiello? Il silenzio social sulla sua vita privata

Esattamente come tanti altri atleti, anche Riccardo Orsoni non ama pubblicare informazioni sulla sua vita privata. Sui suoi profili social, infatti, non c’è traccia di una fidanzata, ma ci sono solo foto delle sue vittorie sportive. Anche nella biografia di Instagram spuntano solo le vittorie e le conquiste in ambito atletico. Eppure, i fan qualche sospetto lo hanno avuto rispetto alla campionessa di marcia Sara Vitiello, che con lui si era qualificata come campionessa italiana nei 35 chilometri. A Milazzo, i due avevano gareggiato nel gennaio 2023 durante i Campionati Nazionali di Società, una manifestazione organizzata da FIDAL.

Sara Vitiello, classe 1996 si è aggiudicata sempre lo scorso anno una medaglia d’argento ai campionati italiani, arrivando seconda nella gara dei 3 chilometri di marcia. Ancora non si hanno conferme sul rapporto tra Riccardo Orsoni e la marciatrice, ma sicuramente tra i due sembra esserci stato un bel feeling, oltre alla passione che li unisce per questo sport faticoso e difficile, che richiede costante impegno e una grandissima dedizione. Chissà se dopo queste meravigliose Olimpiadi di Parigi 2024 (qui la diretta di oggi 1 agosto 2024) Riccardo Orsoni svelerà qualcosa in più sulla sua vita privata, rivelando se ha una fidanzata o se invece è semplicemente single.