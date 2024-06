Risultati eletti FdI Bergamo, preferenze Elezioni Comunali 2024/ Seggi e nomi consiglieri con Pezzotta

È tempo di tirare le somme sulle Elezioni Comunali di Bergamo e – soprattutto – di scoprire il nome degli eletti tra le forze meloniane di FdI, partendo però dai risultati generali che hanno riconfermato la presidenza locale ai Dem, con Carnevali titolare del 54,95% dei voti, contrapposti al 42,24% destinati a Pezzotta e al 2,8 (interiore alla soglia di sbarramento) per il candidato dei 5Stelle. Il dato più interessante, però, è che FdI è riuscito – come ci si aspettava – a superare tutti i suoi alleati, incassando il 14,47% dei voti. quasi il doppio della Lega (7,67) e quasi il triplo rispetto a Forza Italia (ferma al 5,71%).

Dati che si traducono, sempre per i meloniani, in almeno 4 seggi degli 11 destinati alla coalizione (altri 4 alla civica Pezzotta Sindaco, 2 alla Lega, 1 a FI e l’ultimo per lo stesso Pezzotta) e che secondo le prime proiezioni dovrebbero essere riservati a: Ida Tentorio – in assoluto tra i candidati più votati nelle Comunali di Bergamo nella lista di FdI -, Arrigo Tremaglia, Filippo Bianchi e Cristina Laganà.

CANDIDATI CONSIGLIERI COMUNALI FDI ALLE ELEZIONI BERGAMO 2024

Occhi punti sul risultato di FdI per quanto riguarda le Elezioni Comunali di Bergamo che nel 2024 si sono tenute in contemporanea alle Regionali Piemontesi e alle Europee che hanno visto – in entrambi i casi – un predominio quasi assoluto della coalizione di centrodestra, con i meloniani primi in Europa (almeno: a livello italiano) e i forzisti che sono riusciti a riconfermare il nome di Alberto Cirio per la presidenza piemontese. L’attesa in quel di Bergamo, peraltro, è alta perché in questo territorio da ormai dieci anni è il Partito Democratico a fare da padrone, mentre la speranza di FdI è sicuramente quella di garantirsi un numero di eletti tale da riuscire a confermarsi come primo partito nella maggior parte delle 3mila Comunali che si sono tenute sul nostro territorio in questi giorni.

A livello di sindaco, il centrodestra corre sempre compatto (con due civiche a supporto dei partiti noti) con il candidato Andrea Pezzotta; mente i Dem (6 tra partiti e liste) hanno scelto per la presidenza del Consiglio comunale il nome di Elena Carnevali che si affianca al terzo ed ultimo candidato: il 5 Stelle Vittorio Apicella. Nell’attesa dei risultati definitivi per le Comunali di Bergamo, vi lasciamo anche l’elenco completo dei candidati che aspirano ad essere eletti tra le forze di FdI per i seggi del Consiglio comunale:

Tentorio Ida, Bianchi Filippo, Acquati Alessio, Albertini Valentina, Brivio Roberta, Blasi Leonardo, Caironi Stefano Camillo, Cannizzo Franco, Carera Flavio, Cimmino Marco, Colombo Daniele, Di Blasio Antonio, Foresti Marco, Fumagalli Stefano, Kalivaci Prandvera, Laganà Cristina, Macconi Dario, Magni Luca, Mamoli Francesca, Marzia Bruno, Mercorio Federico, Messi Luca, Moleri Ivan, Piombi Marta, Rossi Giovanna, Sabetta Antonio Mauro, Santoro Giuseppe, Segnini Bocchia di San Lorenzo Elisa, Tremaglia Arrigo, Tucci Massimo, Vedovati Cinzia

SEGGI ELETTI E PREFERENZE FDI NELLE ELEZIONI COMUNALI BERGAMO 2019

L’appuntamento del 2024, insomma, potrebbe rivelarsi importate per il centrodestra, con FdI che per la prima volta potrebbe far valere i suoi candidati nelle Comunali di Bergamo, specialmente dopo che nel 2019 lasciò una consistente fetta di voti alla Lega, alla civica Bergamo Ideale e a Forza Italia: in quell’occasione i meloniani ottennero un misero 4,53% di voti che li rese il quarto ed ultimo partito su un totale del 39,32% per l’intera coalizione (in larghissima parte ai leghisti). Voti che per FdI si tradussero, sempre nelle Comunali di Bergamo, in un solo seggio per i suoi eletti, mentre la Lega ne ottenne ben 6, la civica altri 2 e i forzisti l’ultimo, rispetto ai 20 che spettarono al centrosinistra.

