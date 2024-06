Risultati Elezioni Comunali Bari 2024/ Diretta spoglio sindaco: ballottaggio Leccese-Pd e Romito-Centrodestra

DIRETTA SPOGLIO PER LE ELEZIONI COMUNALI BARI 2024: ORARI RISULTATI CON DATI REALI

Dalle ore 14 è iniziato anche a Bari lo spoglio delle schede elettorali che nelle prossime ore ci permetterà di conoscere i risultati definitivi – tra il nome del nuovo sindaco e quello degli eletti per il Consiglio – delle Elezioni Comunali del 2024: uno degli appuntamenti più attesi sul nostro territorio assieme a quello che coinvolge Firenze e che potrebbe segnare un cambio di paradigma dopo i dieci anni di guida da parte del Partito Democratico. Per dirlo, però, sarà necessario attendere i risultati reali delle Comunali di Bari – che non saranno pronti prima della serata di oggi – dopo alcune tornate di exit poll che sembravano aprire ad un ballottaggio certo e le prime proiezioni che sembrano spostare l’asse del consenso verso il candidato sindaco del centrosinistra.

Risultati elezioni comunali 2024 diretta spoglio/ Proiezioni e dati reali: a Bergamo vince il centrosinistra

Sul territorio barese si sfidano – infatti – un centrosinistra diviso e un centrodestra compatto, con Vito Leccese scelto dal Pd per il post-Decaro e sostenuto da Verdi, Azione e cinque civiche, affiancato da Fabio Romito con l’appoggio di tutto il cdx. Non mancano, poi, anche il candidato alle Elezioni Comunali di Bari per il M5S Michele Laforgia e i due civici Sabino Mangano e Nicola Sciacovelli. In attesa dei risultati definitivi, vi ricordiamo anche il dato sull’affluenza che a Bari – come d’altronde nel resto del territorio – è in calo rispetto al 2019 (quando fu del 65,59%), con il 60,8% degli elettori che tra sabato e ieri si sono recati alle urne.

Risultati elezioni comunali Firenze 2024/ Diretta spoglio: Funaro al 44.5%, si va al ballottaggio

Dirette: Elezioni Ue in Italia e all’estero – Regionali Piemonte – Comunali. Risultati Europee: Stati Ue – voti Ue – seggi Ue – partiti Ue – voti Italia – seggi Italia – partiti Italia

RISULTATI EXIT POLL COMUNALI BARI 2024: VERSO IL BALLOTTAGGIO TRA LECCESE E ROMITO, TUTTI I DATI

Tornando indietro agli exit poll di Bari per le Elezioni Comunali 2024 ci rifacciamo all’ultimissimo pubblicato ieri da Opinio per conto della Rai e che confermava – come vi abbiamo anticipato – un ballottaggio tra Leccese e Romito, con il primo dato tra il 44 e il 48% dei voti e il secondo tra il 30 e il 34%, senza nessuno dei due neppure vicino all’elezione diretta. Nel caso si arrivasse ad un ballottaggio, gli elettori di Bari saranno richiamati alle urne tra domenica 23 e lunedì 24 giugno 2024, momento in cui per forza di cose i risultati dovranno confermare uno dei due candidati che hanno ottenuto più voti in questo primo turno.

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2024 COMUNI SUPERIORI/ Sanremo, Empoli, Cassino e Gubbio: l'affluenza

Tuttavia, l’ipotesi di un ballottaggio Leccese-Romito sembra sempre più smentita dalle proiezioni che stanno uscendo in queste ore, con particolare attenzione nuovamente sulle rilevazioni di Opinio per la Rai. Poco prima delle 17, con un campione del 24% analizzato, sembra che Vito Leccese potrebbe aggiudicarsi il 49,5% dei voti a Bari, mentre Romito se la vederebbe per il secondo posto con Laforgia, dati (rispettivamente) al 26,7% e al 22,6%.

SEGGI ELETTI IN CONSIGLIO COMUNALE BARI: COME FUNZIONA LA LEGGE ELETTORALE

Insomma, l’attesa per i risultati definitivi delle Elezioni Comunali di Bari è veramente alta, soprattutto per capire se gli exit poll avevano indovinato le loro previsioni, oppure se sul territorio (come preannunciano le proiezioni) assisteremo ad una nuova conferma del Consiglio e del Sindaco a maggioranza di Democratici; mentre rimane sempre velata l’incognita di chi sarà – tra il centrodestra e il M5S – il secondo partito a Bari.

Mentre attendiamo l’ufficialità dei risultati, è utile ricordare che secondo la legge elettorale che regola le Elezioni Comunali – tanto a Bari, quanto in ogni altra città con più di 15mila abitanti – il candidato che nel primo turno riesce ad ottenere la maggioranza potrà garantirsi anche un premio pari al 60% dei seggi del Consiglio comunale; mentre in assenza di una maggioranza al primo turno si passerà ai ballottaggi nel corso della seconda domenica dopo l’election day. Infine, non sappiamo ancora darvi un orario in cui si potranno conoscere i risultati definitivi delle Elezioni Comunali di Bari, ma è certo che si dovrebbe giungere ad una qualche conclusione entro sera, salvo imprevisti o problemi tecnici che potrebbero rallentare gli scrutini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA