Risultati affluenza Elezioni Europee 2024, Regionali e Comunali/ Dati circoscrizioni e comuni: aggiornamenti

Con i risultati dell’affluenza entra nel vivo nella giornata di oggi – domenica 9 giugno 2024 – la corsa elettorale che vedrà noi italiani chiamati al voto per tre elezioni: da un lato le Europee, dall’altro le Comunali e per il solo Piemonte anche le Regionali; con gli occhi puntati in particolare sul dato dell’affluenza con parecchi osservatori che temono le percentuali più basse dagli ultimi anni, confermando il preoccupante trend sull’astensionismo. Va detto, però, che la realtà potrebbe smentire le attese soprattutto perché almeno per le Elezioni Europee – ma non ancora per le Regionali e le Comunali – si è data la possibilità agli studenti fuori sede di votare senza rientrare nel loro comune di residenza, con l’affluenza (si spera) che potrebbe volare alle stelle.

Sondaggi clandestini Elezioni Europee 2024/ Ecco perché non si possono pubblicare: regole silenzio elettorale

Gli appuntamenti fissati per avere i risultati dell’affluenza sono tre: il primo alle ore 12:00 con il dato provvisorio sulla mattinata che è il momento che raccoglie – in media – il maggior numero di elettori alle urne; alle 19:00 poi arriverà la seconda stima sull’affluenza per le Elezioni Europee, Regionali e Comunali un po’ più precisa della prima ma non ancora definitiva. Quest’ultima è attesa per le 23:00, orario di chiusura delle urne e inizio (almeno per le Europee) dello spoglio delle schede: noi vi seguiremo in ognuna di queste fasce orarie per riportarvi tutte le stime e i dati ufficiali.

Affluenza Elezioni Europee 2024, risultati: qual è la percentuale storica/ Crollo voto Italia, astensione e…

RISULTATI AFFLUENZA ELEZIONI 2024: I DATI DOPO LA PRIMA GIORNATA DI VOTO

Al momento disponiamo, per quanto riguarda l‘affluenza, dei risultati relativi alla prima giornata di voto, quindi dati parziali, che verranno aggiornati con le rilevazioni di oggi. Sono senza dubbio un punto di partenza per una riflessione che andrà consolidata nelle prossime ore. Per quanto riguarda le Elezioni Europee 2024, l’affluenza è stata sabato del 14,64%, ma va detto che in alcune zone è stato registrato un effetto “traino” da parte delle Comunali e, nel caso del Piemonte, delle Regionali.

Risultati Elezioni Comunali 2024 in diretta/ Bergamo Lecce Pavia Caltanissetta: candidati sindaco capoluoghi

Per quanto riguarda appunto le Elezioni Regionali del Piemonte, il dato è di un’affluenza del 17,54%, con la provincia di Biella che ha ottenuto il dato più alto (19,65%), mentre Verbano-Cusio-Ossola quella più bassa (15,63%). Discorso diverso alle amministrative, perché è stato registrato un dato più alto, cioè del 20,63%, per quanto riguarda l’affluenza. Per ciò che concerne invece le Elezioni Comunali, il dato nazionale è del 20,63%, con un 25,22% medio in Puglia (Bari 23,27%, Foggia 26,62%, Lecce 27,39%), miglior dato, e un 17,77% in Veneto (Padova 18%, Treviso 16,1%, Verona 19,59%, Vicenza 18,05), dato peggiore. Tra i comuni di maggior interesse, Firenze è al 22,56% e Bergamo al 19,43%. Tornando alle Europee, è disponibile il dato per circoscrizione: Nord-Occidentale 16,79%, Nord-Orientale 15,58%, Italia Centrale 15,79%, Meridionale 12,55% e Insulare 10,60%. (a cura di Silvana Palazzo)

RISULTATI AFFLUENZA ELEZIONI 2024: I SONDAGGI SULLE EUROPEE E IL RISCHIO ASTENSIONISMO RECORD

Come vi abbiamo anticipato, c’è una grande attesa per i dati sull’affluenza alle urne per le elezioni, soprattutto a fronte di sondaggi che nelle Europee temono risultati peggiori di quelli del 2019, in cui l’Italia ha toccato il punto più alto dell’astensionismo. I sondaggi, d’altronde, non sono affatto positivi perché l’ultima rilevazione dell’Istituto Piepoli (pubblicata il 24 maggio, prima del silenzio elettorale) stimava un’affluenza tra il 52 e il 56% con il 92% dei diciottenni intenzionato a recarsi alle urne per le elezioni Europee – e, di conseguenza, anche per quelle Regionali e Comunali – che diminuisce fino al 57% per gli over 54.

Guardando agli ultimi appuntamenti elettorali, nelle Europee del 2019 tra tutti i 27 stati membri si recarono alle urne il 50,66% degli aventi diritto al voto, con un’affluenza che in Italia raggiunse addirittura il 54,5% che per quanto sia alto è anche il minimo storico da quell’85,65% che si registrò nell’ormai lontano 1979. Tendenza che si rileva simile anche per quanto riguarda le elezioni politiche, con il 2022 che a livello di affluenza arrivò a circa il 64%, il dato più basso dell’intera storia repubblicana.











© RIPRODUZIONE RISERVATA