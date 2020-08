Risultati Europa League/ Diretta gol live score, 1° turno preliminare (27 agosto)

Alle ore 16:00 di giovedì 27 agosto prenderà il via un lunghissimo appuntamento dedicato ai risultati di Europa League 2020-2021: soltanto lo scorso venerdì abbiamo vissuto la finale di Colonia ma la nuova edizione ha già aperto i battenti, dovuto al fatto che il lockdown causa Coronavirus ha costretto gli organizzatori a ridurre i tempi. Anche per questo motivo, come avevamo già visto per la Champions League, i primi turni di qualificazione vengono disputati in gara secca (ovviamente a porte chiuse) snellendo ancor più il programma; si procede verso la fase a gironi nella quale aspettano già le big (tra cui le nostre Napoli e Roma) ma la strada sarà ancora lunga. Dunque tuffiamoci nell’atmosfera di questi risultati di Europa League per il primo turno preliminare, ricordando anche che il Milan affronterà una delle squadre che usciranno da queste partite e dunque sarà particolarmente interessato a scoprire quello che succederà.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: LA SITUAZIONE

I risultati di Europa League per il primo turno preliminare non presentano ovviamente squadre di primo livello: le grandi federazioni iniziano il loro percorso più avanti, abbiamo già parlato del Milan ma vedremo all’opera anche il Tottenham (nel 2019 finalista di Champions League) e il Wolfsburg mentre ancora più avanti entreranno in corsa le altre. Qui dunque avremo la possibilità di vedere all’opera squadre che magari sono già note per aver giocato i preliminari negli anni passati, e che potremmo rivedere più avanti; c’è sempre qualche sorpresa che prova a scrivere la storia personale ed europea, ma guardando l’amplissimo tabellone delle partite del primo turno preliminare possiamo anche notare come ci siano alcune società che proveranno ad andare a caccia di un passato ormai perso tra le nebbie del tempo. Senza indugio allora presentiamo il lunghissimo elenco delle gare che, come detto, scatteranno nel pomeriggio ma ci terranno poi occupati fino a tarda sera per una grande giornata di livello internazionale.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: PRIMO TURNO PRELIMINARE

Ore 16:00 Kairat Almaty FC Noah

Ore 16:00 Ordabasy Botosani

Ore 16:00 Ventspils Dinamo-Auto

Ore 16:00 Borac Sutjeska

Ore 16:30 Teuta Beitar Gerusalemme

Ore 16:30 Kalju Mura

Ore 17:00 Dinamo Minsk Piast

Ore 17:30 Lincoln Red Imps Union Titus Petange

Ore 18:00 Sumqayit Shkendija

Ore 18:00 Alashkert Renova

Ore 18:00 Apollon Saburtalo

Ore 18:00 Bodo/Glimt Kauno Zalgiris

Ore 18:00 Neftçi Shkupi

Ore 18:30 Fehérvar Bohemians

Ore 18:30 Olimpia Lubiana Vikingur Reykjavik

Ore 19:00 Gjilani Apoel

Ore 19:00 Locomotive Tbilisi Universitatea Craiova

Ore 19:00 Cska Sofia Sirens

Ore 19:00 Maccabi Haifa Zeljeznicar

Ore 19:00 Kesla Laç

Ore 19:00 Vaduz Hibernians

Ore 19:00 Agf Honka

Ore 19:00 Malmoe Cracovia

Ore 19:00 Hammarby Puskas Akademia

Ore 19:00 Rosenborg Breidablik

Ore 19:00 Zalgiris Paide

Ore 19:15 Fh Dunajska Streda

Ore 19:30 Tns Zilina

Ore 19:30 Shakhtyor Sfintul Gheorghe

Ore 19:45 Hapoel Beer-Sheva Dinamo Batumi

Ore 20:00 Isrka Lokomotiv Plovdiv

Ore 20:00 Petrocub Backa Topola

Ore 20:00 Kukes Slavia Sofia

Ore 20:00 Valletta Bala

Ore 20:00 Zrinjski Differdange

Ore 20:00 B36 Levadia

Ore 20:15 Servette Ruzomberok

Ore 20:30 Steaua Shirak

Ore 20:45 Motherwell Glentoran

Ore 20:45 Aberdeen Nsi

Ore 20:45 Maribor Coleraine

Ore 21:00 Lech Poznan Valmiera

Ore 21:00 Partizan Rfs

Ore 21:00 Shamrock Rovers Ilves

Ore 21:00 Honvéd Inter Turku





